鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為31.67元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.57元上修至2.61元，其中最高估值3.46元，最低估值2.21元，預估目標價為31.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.46(3.46)
|5.41
|5.85
|3.11
|最低值
|2.21(2.21)
|2.83
|2.51
|2.67
|平均值
|2.66(2.6)
|3.82
|3.72
|2.89
|中位數
|2.61(2.57)
|3.71
|3.36
|2.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.95億
|77.43億
|77.20億
|61.58億
|最低值
|51.94億
|52.96億
|51.63億
|61.58億
|平均值
|56.68億
|66.98億
|66.59億
|61.58億
|中位數
|56.93億
|65.77億
|68.48億
|61.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.03
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|營業收入
|35.25億
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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