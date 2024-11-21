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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為31.67元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.57元上修至2.61元，其中最高估值3.46元，最低估值2.21元，預估目標價為31.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.46(3.46)5.415.853.11
最低值2.21(2.21)2.832.512.67
平均值2.66(2.6)3.823.722.89
中位數2.61(2.57)3.713.362.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.95億77.43億77.20億61.58億
最低值51.94億52.96億51.63億61.58億
平均值56.68億66.98億66.59億61.58億
中位數56.93億65.77億68.48億61.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.032.271.480.71-0.56
營業收入35.25億44.27億40.29億45.01億45.82億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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