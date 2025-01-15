search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADR(PSO-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為15.61元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pearson plc - ADR(PSO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.77元，其中最高估值0.85元，最低估值0.74元，預估目標價為15.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.85(0.85)0.961.051.01
最低值0.74(0.74)0.810.91.01
平均值0.78(0.78)0.860.951.01
中位數0.77(0.78)0.860.941.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值47.39億49.44億51.55億
最低值43.49億45.92億47.95億
平均值45.57億47.79億49.98億
中位數45.39億47.84億50.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.530.290.400.66
營業收入43.56億47.15億47.31億45.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Pearson plc - ADR(PSO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSO

相關行情

台股首頁我要存股
Pearson plc - ADR15.762.01%

延伸閱讀


Empty