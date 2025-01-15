鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADR(PSO-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為15.61元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pearson plc - ADR(PSO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.77元，其中最高估值0.85元，最低估值0.74元，預估目標價為15.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.85(0.85)
|0.96
|1.05
|1.01
|最低值
|0.74(0.74)
|0.81
|0.9
|1.01
|平均值
|0.78(0.78)
|0.86
|0.95
|1.01
|中位數
|0.77(0.78)
|0.86
|0.94
|1.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|47.39億
|49.44億
|51.55億
|最低值
|43.49億
|45.92億
|47.95億
|平均值
|45.57億
|47.79億
|49.98億
|中位數
|45.39億
|47.84億
|50.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.53
|0.29
|0.40
|0.66
|營業收入
|43.56億
|47.15億
|47.31億
|45.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Pearson plc - ADR(PSO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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