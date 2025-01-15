鴻海斥53億元 擴大美國、印度產能布局
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-15 20:05
鴻海 (2317-TW) 持續擴大美國、印度布局，今 (15) 日晚間公告，在美國加州取得土地及廠房，另在印度取得一批機電設備，兩筆交易總金額共約 53 億元。
鴻海表示，子公司 Ingrasys Technology USA 斥資 1.28 億美元 (約新台幣 42 億元) 取得位在美國加州森尼維爾 (Sunnyvale, CA) 的土地 26.31 英畝、廠房 31.37 萬平方英尺，將用以擴充 AI 伺服器產能。
另一子公司 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development 則以 28.63 億印度盧比 (約新台幣 11 億元)，取得機電設備一批；市場推估，與擴充當地 iPhone 組裝產能有關。
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