中保科林建涵：2025年期待營運會更好 謹慎前行並樂觀迎戰

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-15 18:38

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中保科 (9917-TW) 集團今 (15) 日在南港展覽館盛大舉辦旺年會，主題為「AI 無限 + 創新大未來」，象徵集團積極利用 AI 人工智能的應用布局科技保全以及智慧城市發展，中保科董事長林建涵指出，對台灣市場景氣維持樂觀看法，在 2024 年中保科以營收 178.59 億元創新高同時，努力推動 2025 年營收及成長幅度再創新高。

林建涵說，從 1 月的營運來看，即明顯優於 2024 年同期的表現，今年的員工調薪也從 4% 起跳。

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同時，中保科對 2025 年開啟無限可能的 AI 新時代，期許中保科在各領域都能不斷探索創新，開啟充滿機遇與挑戰的未來，林建涵指出，今年 3 月中保科打造的虛擬警衛也將於智慧城市展確定亮相，也將是台灣首款智慧科技保全的 AI 虛擬警衛，預計將優先應用商辦大樓。

林建涵也於尾牙上同時宣布 2025 新年度加薪政策，針對基層同仁第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約 4%-5%，最高調幅達 7.28%，這也是中保科連續第二年調薪，更是台灣科技保全產業首家響應政府加薪的企業，預計近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大，並以 AI 的工具、設備協助員工日常的工作更加順暢。

林建涵表示，調薪從今年 1 月 1 日開始，代表一月薪資裡面就會感受到加薪的喜悅，這不僅是對大家過去表現的肯定，也希望能激勵大家在未來繼續努力，共同推動公司迎向更高的目標。

2024 年中保科技繳出亮眼的成績單，中保科技 2024 年營收達到 178.59 億元，營收更較去年成長 4.62%，從服務質量和客戶滿意度上都取得了令人驕傲的成績，中保科整體用戶數更逆勢增加 4%，在保全系統市場競爭激烈且飽合的環境下，相當不容易。

此外，在整體業績表現上，除了核心本業「系統保全」仍持續具成長動能外，另外「智慧城市」、「智慧停車」、「智慧照護」、「餐飲通路」這五大塊業務仍會是 2025 年的關鍵亮點，成為集團成長的五大動能引擎。



2024 年中保科也獲得許多榮耀，企業經營部分獲頒 國家玉山獎傑出企業，中保科實力備受國家肯定，公司治理在上千家上市公司中脫穎而出，拿下外資評選 100 強，ESG 創新上，中保科更獲總統頒發 友善銀髮最佳科技獎，這一切都要感謝每一位同仁在工作岡位上付出跟創新努力。