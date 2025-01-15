鼎越願暫緩20%容積獎勵 中石化：未拋棄權利
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-15 16:20
針對子公司鼎越開發已正式行文台北市建管處，願意暫緩京華城建案 20% 獎勵容積部分，中石化 (1314-TW) 針對此事，今 (15) 日發布說明，強調暫緩工程並未拋棄獎勵容積權利，會與北市府及學者討論後，決定後續事宜。
中石化表示，為避免京華廣場工程之延宕，對工地周邊之公共安全及城市景觀、區域發展造成不利之影響，以及維護公司投資大眾之權益，避免社會資源之浪費，願配合台北市政府於 113.10.24 會議紀錄結論二之呼籲，先暫緩前此合法取得 20% 獎勵容積部分之工程。
中石化提到，並未拋棄 20% 獎勵容積，會依台北市政府所舉行之專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。
北市副市長李四川今日召開專家學者會議討論此議題，表示如鼎越願意辦理建照變更，刪除 20% 容積獎勵，市府會接受。由於京華城弊案已經起訴，市府也可依《都市計畫法》第 24 條強制再辦理容積變更。
李四川指出，雖然鼎越表示「儘速」辦理，但考量變更程序需要審查時間，要求 3 個月內完成。至於 3 個月後是否取消「不予施工勘驗」，仍需視法院及地檢署是否取消扣押，屆時也將諮詢內政部意見。
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