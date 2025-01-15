〈陸股盤後〉美國要封華為後門 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-15 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（15 日）收盤同步走低，在台積電生產的晶片被祕密轉售給華為後，美國政府計劃最快周三公布對銷往中國的晶片祭出更多管制，要求的對象包括台積電、三星電子等晶片製造商。

滬指周三收盤跌 0.43% 報 3,227.12 點，深證成指跌 1.03% 報 10,060.13 點，創業板指跌 1.82% 報 2,037.93 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.212 兆元。

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軍工、醫藥、石油、有色、保險、電力、券商等類股走低，旅遊、媒體、紡織服裝等族群上揚。

據《彭博》周三報導，知情人士透露，美國政府的最新規範將要求台積電、三星、英特爾（Intel）對客戶實施更嚴格的審查，加強盡職調查（due diligence）。

美方提出上述要求的背景，是台積電生產的晶片被祕密轉售給華為。

消息人士表示，新措施規定所有 14 奈米或 16 奈米及以下製程的晶片，都會另外納入全球管制，必須獲得美國政府許可，才能銷往中國等國家。

《彭博》指出，華府想趕快封上華為等中國客戶獲取先進晶片的後門。新規針對的是全球最大半導體製造商，目的就是從源頭切斷中國的供應。

美國政府最快周三就會公布規定，這項規定是基於拜登政府周一發布的全球半導體管制措施。

白宮周一針對先進人工智慧（AI）晶片頒布新規，據《紐約時報》報導，此項新規基本上將全球分成三大類：

第一類為不受限國家，包含美國和 18 個盟友，如英國、加拿大、德國、日本、南韓、台灣等，可以自由進出口晶片。

第二類為受限國家，包括現階段已被美國制裁的俄羅斯和中國。

第三類包含全球大部分國家，其進出口晶片的數量受限，必須與美國簽訂協定，才能調整。