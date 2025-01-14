第二座海外新創基地落腳矽谷！估2027年新創募資規模達50億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 20:05

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繼去 (113) 年於日本東京設立新創基地後，國發會更進一步於 13 日 (台北時間 1 月 14 日) 於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第二個海外新創基地，國發會劉鏡清主委親自率團前往主持，開幕現場匯聚我國新創及當地企業、創投、大學、協會等代表逾 300 人出席。劉鏡清強調，2023 年台灣新創募資逆勢成長 10%，達 28 億美元創下歷年新高，預計每年成長 20%，在 2027 年新創募資規模達到 50 億美元。

劉鏡清致詞時表示，台灣的科技與創新能力全球有目共睹，半導體製程全球市佔率約 9 成，全球 AI 伺服器也有超過 9 成來自台灣，累積許多技術能量與人才，因此台灣有非常多優質新創值得大家關注。尤其近年全球新創面臨資本寒冬挑戰，2023 年全球新創募資金額較前年大幅衰退近 4 成，相對的，2023 年台灣新創募資逆勢成長 10%，達 28 億美元創下歷年新高，顯見台灣的新創量能與投資市場優於全球。未來預計每年成長 20%，在 2027 年新創募資規模達到 50 億美元的目標。

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為了讓台灣新創能夠更快被世界看見，國發會特別選在全球新創的核心 - 矽谷設立辦公室。而台灣新創基地設立在矽谷的核心帕羅奧圖 (Palo Alto)，更是具有指標性的意義，將建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑，除了將優質的新創團隊帶到矽谷外，同時也希望將矽谷的資源引入台灣，促進台美雙方的創新交流合作。未來台灣在矽谷的新創基地將積極扮演橋樑的角色，一年內至少將連結超過 1,000 位社群夥伴，至少協助 100 家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

此外，吸引海外優先人才來台亦是國發會此行推動重點，劉鏡清今也親自頒發就業金卡給亞洲投資平臺 BRV Capital 資深顧問 David Lam 及前亞馬遜網絡服務 AWS 全球創業倡導者 Mark Birch。

劉鏡清強調，台灣不僅在全球半導體、IC 產業具有關鍵地位，吸引輝達 (NVIDIA) 等國際企業在台灣設立亞洲總部，也有良好的環境優勢，例如: 健保、安全、美食、美景等，且擁有眾多具全球競爭力薪資職缺及發展舞台，未來台灣將成為全球創新的核心，歡迎全球頂尖人才加入台灣。