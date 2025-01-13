大陸學者談2025兩岸關係：台海更加凶險動盪 北京堅定促融反獨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-13 09:40

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隨著新的一年到來，兩岸關係繼續受到各方關注，多位大陸學者認為，2025 年台海形勢可能更加凶險動盪、嚴峻複雜，北京會繼續堅定促融反獨。

據《中新網》周日（12 日）報導，中國人民大學國際關係學院教授林紅表示，2025 年大陸會延續促融和反獨兩條線，一方面讓台灣民眾更好地參與中國式現代化建設，另一方面則繼續保持對「台獨」的軍事壓力、反對外部勢力干涉。

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「軟的會更軟、硬的會更硬。」林紅指出，大陸將保持戰略定力，兩岸也需要更多「同頻共振」，促進同胞心靈契合。

國際關係學院副教授鍾厚濤表示，2024 年兩岸人員往來取得很大進步，去年底「2024 上海台北城市論壇」舉辦，上海市副市長華源表示，將積極推動上海居民赴台團體旅遊，更是為兩岸交流注入新的源頭活水。2025 年兩岸民間交流有望更加熱絡，大陸也將為台胞在大陸發展創造更多便利條件、搭建更廣闊平台。

美國總統當選人川普將在 1 月 20 日開始第二個任期。鍾厚濤認為，未來若川普進一步加大對台軍售的力度，將為民進黨當局「以武謀獨」提供更大可能。

「新的一年，兩岸已經建立起來的途徑只會加強。」上海東亞研究所副所長包承柯說，2025 年是台灣光復 80 周年，兩岸同胞應當牢記那段共禦外侮的歷史，加深情感共鳴。

包承柯認為，在各方有識之士積極推動下，2025 年兩岸有望舉辦更多文化、學術、經貿等活動，人員往來進一步加強，為兩岸關係創造有利條件。