英特爾推Intel vPro技術 定義新世代AI PC
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 17:51
英特爾 (INTC-US) 近日除了推出全新 Intel Core Ultra 200HX/200H 系列處理器外，也宣布 Intel Core Ultra 200V 系列處理器將搭載 Intel vPro 技術，將強化 AI 生產力與 IT 管理，同時結合效能、效率和業界領先的商用運算能力，實現流暢的 Microsoft Copilot + 體驗，定義新世代 AI PC。
英特爾指出，Intel Core Ultra 200V 系列驅動企業生產力轉型，也推出搭載 Intel vPro 技術的 Intel Core Ultra 200V 系列處理器，可提供顯著的效能與效率提升，以及強大的安全性與可管理性，有助實現 IT 環境的現代化轉型。
英特爾與微軟 (MSFT-US) 合作，持續致力於推動 AI 創新、提升安全性及卓越效能。搭載 Intel Core Ultra 200V 系列處理器的 Copilot+ PC，解鎖新一代 AI 生產力，同時提供長效的電池續航力。
英特爾說，升級版 Intel vPro 平台更進一步提升 IT 卓越標準，提供全面安全保障、現代化設備管理以及廣泛的應用程式相容，實現無縫的 IT 轉型與設備更新。
微軟 Windows 暨設備部門副總裁 Pavan Davuluri 表示，Copilot+ PC 提供卓越的效能、長效的電池續航力、增強的 AI 體驗，所有 Copilot+ PC 皆是採用內建 Microsoft Pluton 安全處理器的 Secured-core PC，搭載 Intel Core Ultra 200V 系列處理器的 Copilot+ PC 在這些方面都有卓越表現。
微軟很高興能與英特爾合作，為商用市場提供多元化的 Copilot+ PC。搭載 Intel Core Ultra 200V 系列處理器的 Copilot+ PC 是商業用戶升級現有 Windows 10 電腦至 Windows 11 的絕佳選擇。
Intel vPro 持續樹立商用運算的新標準，此平台支援先進設備群組配置、提供無可比擬的防禦與管理功能，再結合 AI 強化的安全性、優異的連結性和卓越的設備穩定性。
英特爾客戶端運算事業群副總裁暨客戶部門總經理 David Feng 表示，公司憑藉數十年來的經驗，持續為企業提供經驗證的解決方案，致力為 IT 專業人士提供最先進工具，以安全高效的方式管理分散式設備。同時積極透過 Intel vPro 平台加速創新，為 IT 團隊提供所需的能力，以最大化生產力並降低複雜性。
Intel vPro 關鍵功能包括提升生產力、先進安全性、流暢管理功能及穩定性，其中，安全性方面，Intel vPro Security 是唯一通過 MITRE ATT&CK 框架驗證的硬體輔助安全技術，具有超過 150 種基於晶片的緩解措施。全新 Intel Partner Security Engine 提供獨立的平台，支援如 Microsoft Pluton 等第三方韌體，進一步保障敏感資料。
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