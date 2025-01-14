英特爾推Intel vPro技術 定義新世代AI PC

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 17:51

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英特爾 (INTC-US) 近日除了推出全新 Intel Core Ultra 200HX/200H 系列處理器外，也宣布 Intel Core Ultra 200V 系列處理器將搭載 Intel vPro 技術，將強化 AI 生產力與 IT 管理，同時結合效能、效率和業界領先的商用運算能力，實現流暢的 Microsoft Copilot + 體驗，定義新世代 AI PC。

英特爾指出，Intel Core Ultra 200V 系列驅動企業生產力轉型，也推出搭載 Intel vPro 技術的 Intel Core Ultra 200V 系列處理器，可提供顯著的效能與效率提升，以及強大的安全性與可管理性，有助實現 IT 環境的現代化轉型。

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英特爾與微軟 (MSFT-US) 合作，持續致力於推動 AI 創新、提升安全性及卓越效能。搭載 Intel Core Ultra 200V 系列處理器的 Copilot+ PC，解鎖新一代 AI 生產力，同時提供長效的電池續航力。

英特爾說，升級版 Intel vPro 平台更進一步提升 IT 卓越標準，提供全面安全保障、現代化設備管理以及廣泛的應用程式相容，實現無縫的 IT 轉型與設備更新。

微軟 Windows 暨設備部門副總裁 Pavan Davuluri 表示，Copilot+ PC 提供卓越的效能、長效的電池續航力、增強的 AI 體驗，所有 Copilot+ PC 皆是採用內建 Microsoft Pluton 安全處理器的 Secured-core PC，搭載 Intel Core Ultra 200V 系列處理器的 Copilot+ PC 在這些方面都有卓越表現。

微軟很高興能與英特爾合作，為商用市場提供多元化的 Copilot+ PC。搭載 Intel Core Ultra 200V 系列處理器的 Copilot+ PC 是商業用戶升級現有 Windows 10 電腦至 Windows 11 的絕佳選擇。

Intel vPro 持續樹立商用運算的新標準，此平台支援先進設備群組配置、提供無可比擬的防禦與管理功能，再結合 AI 強化的安全性、優異的連結性和卓越的設備穩定性。

英特爾客戶端運算事業群副總裁暨客戶部門總經理 David Feng 表示，公司憑藉數十年來的經驗，持續為企業提供經驗證的解決方案，致力為 IT 專業人士提供最先進工具，以安全高效的方式管理分散式設備。同時積極透過 Intel vPro 平台加速創新，為 IT 團隊提供所需的能力，以最大化生產力並降低複雜性。