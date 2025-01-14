聯電創業界第一 南科旗艦廠入選世界經濟論壇「燈塔工廠」

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 17:46

‌



聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (14) 日宣布，位於南科的 Fab 12A 廠入選世界經濟論壇(World Economic Forum)「全球燈塔工廠網絡」(Global Lighthouse Network)，展現公司運用工業 4.0 技術，提高生產力、效率及智慧製造成果。Fab 12A 廠不僅是公司最大的生產與研發基地，也是全球首座榮獲燈塔工廠認證的晶圓代工廠。

全球燈塔工廠是由世界經濟論壇與麥肯錫公司於 2018 年共同提出，審查方式是由獨立的專家小組，評選出運用人工智慧 (AI)、工業物聯網 (IIoT)、大數據等技術提升效能與獲利的指標型工廠，評比範圍涵蓋 30 個國家和 35 個不同的產業，目前全球累積已有 189 座燈塔工廠。

‌



聯電於 2017 年成立專責推動數位轉型的「智慧製造處」，率先以南科作為主要先導示範廠區，並逐步推展至其他生產據點。智慧製造處成立至今，透過將工業 4.0 技術整合到營運及上下游價值鏈，成功累積超過 48 件解決方案，其中近 95% 由聯電自主研發。透過這些解決方案，Fab 12A 廠成功縮短 57% 的設計套件交付時程，提升產品良率至 97%，同時增加 47% 的工作效率，進而提高客戶黏著度、整體製造效能與產品品質，對企業的營運及獲利做出貢獻。

聯電副總經理吳宗賢表示，公司很榮幸能夠獲得世界經濟論壇的認可，成為以大規模運用尖端技術於製造業的數位轉型先驅。聯電以工業 4.0 為永續發展的核心，確保公司在日益競爭的市場中滿足客戶需求。智慧製造不僅可提升員工能力和工作效率，讓同仁專注於更有價值的工作，更在生產過程中優化各項資源使用上，降低對環境的衝擊。身為引領產業數位轉型標竿，聯電也將持續向其他在燈塔工廠網絡中的企業學習。

聯電致力提供高價值的晶圓特殊製程解決方案，然而由於特殊製程對於規格的要求更趨於嚴格及精確，其複雜度也隨之提升。在工業 4.0 技術的助力之下，可有效應對特殊製程的複雜度及嚴苛標準，進而提升客戶的黏著度，讓聯電在激烈競爭的市場中脫穎而出，進一步提升企業的整體獲利能力。

聯電運用核心技術的導入和開發應用，推展出多方面的智慧製造專案。其中為了加速客戶產品的上市時程，運用機器學習工具，縮短設計套件交付時程一半以上。再來，為確保光罩的準確性和交付時間即時性，聯電開發 AI 平台，藉以精簡公司和客戶及供應商之間的資料處理流程。

此外，為了縮短產品生產週期，聯電針對製造過程中的瓶頸機台，採用「機器學習模型預測」和「智慧氣體切換系統」，縮短產品在生產過程中因氣體切換的調機與等待時間；同時也建立「智慧缺陷真因辨識系統」，結合智慧影像識別和自動化 AI 智能異常搜查比對系統，幫助工程師在極短時間內找出真因和造成缺陷異常的機台，有效提升產品良率。

此次入選燈塔工廠的聯電 Fab 12A 廠是由三個獨立且相連的廠房組成，透過智慧自動物料傳送系統 (Automated Material Handling System; AMHS) 串連 3,000 部機台和 6,800 萬條可能的傳送路徑，將晶圓在跨廠區間進行自動化傳送。聯電整合 AI 演算法和 AMHS 系統，可自動為每片晶圓規劃出最佳的傳送路徑，全面提升工作和晶圓傳送的運輸效率。