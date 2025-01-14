蔚華科與國家儀器擴大合作 啖亞太功率半導體檢測商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 16:54

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半導體封測設備業者蔚華科 (3055-TW) 今 (14) 日與國家儀器 (艾默生 / NI) 宣布，將共同建置亞太區首座功率半導體動態可靠度驗證實驗室，瞄準亞太地區功率半導體晶片在車規驗證的需求，為亞太半導體製造業客戶就近提供驗證服務，加速客戶研發及生產製造的進程。

蔚華科指出，在電動車和再生能源應用需求的驅動下，功率半導體元件市場呈現快速成長的趨勢。相較於傳統 IGBT 矽晶片，碳化矽在高溫高壓的環境下能有更高效率及更少損耗的表現，雖然矽晶片在半導體產業中仍占據主導地位，但已有越來越多的高效能產品逐漸轉向採用化合物半導體等寬能隙材料作為晶片設計架構，依 EETimes Asia 預估，2026 年碳化矽電源元件中的車用電子市場將成長至近 40 億美元。

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隨著功率半導體的材料發展，車用電子驗證規範也制定新的標準，ECPE AQG 324 也因此成為進入車用電子市場的重要門票。目前全球僅有艾默生 / NI 旗下 SET 的德國實驗室可提供完整碳化矽電源元件的品質驗證，蔚華科與艾默生 / NI 瞄準市場商機，攜手在新竹共同建置亞太地區首座功率半導體動態可靠度驗證實驗室，協助亞太客戶進行車用功率半導體的先期動態可靠度驗證服務，可加速客戶的產品研發時程。

蔚華科總經理楊燿州表示，功率半導體的應用市場龐大，亞太地區為半導體生產製造重心，需求將遠超過全球其他區域。蔚華科自 2019 年起與艾默生 / NI 合作經銷 STS 測試系統，此次擴大結盟，由艾默生 / NI 協助指導將德國實驗室的驗證技術轉移至亞洲。

蔚華科未來將負責營運功率半導體動態可靠度驗證實驗室，為亞太地區碳化矽車用模組客戶提供新產品開發期驗證服務，同時也將繼續肩負艾默生 / NI 重要經銷夥伴的角色，在兩岸推廣艾默生 / NI 的功率半導體可靠性測試設備，提供 DGS / 動態 HTGB、動態 H3TRB/DRB、IOL 與功率循環三大測試系統的銷售，依客戶需求提供驗證及設備的完整解決方案，為客戶提供更即時、專業、可靠的售後服務。