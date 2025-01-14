【總經趨勢】美12月非農就業意外大增25.6萬，Fed降息將延至6月？

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上週 CES 展未能明顯激發市場動能，輝達股價表現平淡，12 月 FOMC 會議紀要暗示將暫停降息，幾乎所有官員認為川普政策將推升通膨，多位 Fed 官員證實利率將在當前的 4.25%~4.50% 水平維持一段時間，據傳川普考慮宣布國家經濟緊急狀態以便推出新關稅計劃，壓抑非美貨幣走勢。美國 12 月非農超預期增加 25.6 萬人，就業數據強勁鞏固 Fed 緩降息預期，市場定價顯示 Fed 要到 6 月才會降息，進一步推升美元與美債殖利率走高， DXY 、GT10 分別走升至 109.966，4.788%，美債殖利率持續攀高已對美股帶來壓力，美股四大指數週線皆收黑，跌幅落在 2.0%。

亞洲方面，日本 11 月基本薪資年增 2.7%，創 32 年來最大漲幅，BOJ 稱看到薪資成長方面的進展，但未就元月是否升息給出明確暗示，日經 225 週線跌幅 1.77%；中國持續面臨通縮壓力，政策刺激效果仍待發酵，滬深 300 週線跌幅 1.13%；台股由於 CES 展黃仁勳的演講對於當下的業績著墨不多，未能…… 觀看完整內容請至豐雲學堂