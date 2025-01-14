陸商務部認定歐反補貼稅構成貿易投資壁壘 專家：歐洲加稅或現轉機

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-14 08:40

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中國商務部上周四 (9 日) 發布公告認定歐盟根據《外國補貼條例》(FSR)對中國企業調查中採取之相關做法，已構成貿易投資壁壘。中國去年 7 月就歐盟依據 FSR 調查做法進行貿易投資壁壘調查。

公告稱，歐盟 FSR 調查存在對中國的選擇性調查、歧視性對待。歐盟執委會僅針對中國企業發起過深度調查，而對其他同等條件的企業卻視而不見。這種做法不僅違背國際貿易中的非歧視原則，更破壞市場公平競爭環境。

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93% 的參與答卷的利害關係方認為，FSR 調查對中國企業、產品和投資進入歐盟市場造成限制或阻礙，導致中國企業在歐盟市場競標時被排擠在外，無法參與正常市場競爭，並加重中國企業在歐投資的負擔，增大企業法遵難度跟相關交易的法律風險。

答卷顯示，FSR 調查導致中國企業被迫放棄的投標項目價值約 76 億元人民幣，其他受影響項目價值超 80 億元人民幣。此外，相關企業因 FSR 調查遭受的投標保函損失、賠償費用、額外支出的合規費用等合計超過 1 億人民幣。

這份公告實際上是向歐盟發出明確警告，下一步就是依法採取反制措施了，比如對歐洲大排量燃油車加稅，所以留給歐盟改正的時間已經不多。

歐盟中國商會上周四也發表聲明支援中國商務部這一調查結果，期待歐方儘快改正不當措施，為在歐中企提供公平、公正和非歧視的營商環境。

長期以來，歐盟 / 歐洲都是僅次於中國的第二大新能源汽車市場，中國前年出口的 120.3 萬輛新能源汽車中，輸往歐洲佔比達 38%，也就是說有將近 46 萬輛新能源汽車進入到歐洲車市。

在歐盟市場，純電動車銷量在去年 11 月下滑 9.5%，因法國和德國市場下滑。歐洲車市新能源汽車滲透率不足 25%。

與此同時，歐洲電動車市還擁有廣闊發展空間，而歐洲新能源汽車轉型的乏力也提供機遇和挑戰，注定歐洲市場在未來幾年將成為中國車廠的「兵家必爭之地」。

去年 10 月 29 日，歐盟執委會發佈消息稱結束反補貼調查，決定對從中國進口的電動車徵收為期五年的反補貼稅。

汽車研究機構 Dataforce 數據顯示，中國車廠去年 11 月在歐洲的電動車註冊量佔比為 7.4%，低於 10 月的 8.2%，創去年 3 月來新低。中國海關數據也顯示 11 月中國電動車的全球出口量年減 19%，對歐盟出口量更衰退 23%。

關稅影響在歐洲各地並不均衡。在德國和法國這兩個歐洲最大的汽車市場，去年 11 月中國製造的電動車註冊量年減率超過 50%，而未採用新關稅的英國，中國電動車註冊量年增 17%。

不過，歐盟關稅看似靴子落地的背後，其實依舊是懸而未決。即使在政策實行之後，中歐雙方磋商從未停止。

歐盟加征關稅後，我國對歐盟的豪車也展開了加征關稅，達到了 25%，基本對等中國汽車被加的關稅。 擁有中國豪車市場，那麼歐盟的燃油車至少還能維持，並且可以爭取時間來發展電動汽車; 但如果這部分市場缺失了，對於燃油車的衝擊將會非常大。

自去年 11 月起，中歐技術團隊多次就關稅問題磋商，重點探討價格承諾方案等內容，為達成協定奠定基礎。《金融時報》去年 11 月 19 日曾報導指出，作為更嚴格的清潔技術貿易制度的一部分，歐盟正打算迫使中國企業向歐洲企業轉讓智慧財產權，以換取歐盟補貼。