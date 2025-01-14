〈台股開盤〉權值雙王穩軍心 量縮反彈逾200點站回半年線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 09:36
台股今 (14) 日在權值雙王帶動下，加權指數反彈超過 200 點，最高達 22705 點，站回半年線大關，預計今日成交量收斂至 2800 億元，較昨日 4610 億元明顯減少，凸顯市場觀望氣氛濃厚。
權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開高仍力守平盤上，鴻海 (2317-TW) 也上漲表態，聯發科 (2454-TW) 則持續下探，跌幅近 1%，其他電子權值股也難逃賣壓，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅也在 1% 左右，壓抑整體大盤走勢。
不過，金控權值股相對撐盤，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 與中信金 (2891-TW) 都在盤上表態，漲幅近 1%，其他如兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW)、第一金 (2892-TW) 也都走強。
光通訊族群今日持續弱勢，指標股眾達 - KY(4977-TW) 重挫超過半根，摜破季線大關，訊芯 - KY(6451-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、上詮 (3363-TW) 也在盤下游走。
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