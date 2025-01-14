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〈台股開盤〉權值雙王穩軍心 量縮反彈逾200點站回半年線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 09:36

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〈台股開盤〉權值雙王加持 量縮反彈逾200點 站回半年線大關。(鉅亨網資料照)

台股今 (14) 日在權值雙王帶動下，加權指數反彈超過 200 點，最高達 22705 點，站回半年線大關，預計今日成交量收斂至 2800 億元，較昨日 4610 億元明顯減少，凸顯市場觀望氣氛濃厚。

權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開高仍力守平盤上，鴻海 (2317-TW) 也上漲表態，聯發科 (2454-TW) 則持續下探，跌幅近 1%，其他電子權值股也難逃賣壓，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅也在 1% 左右，壓抑整體大盤走勢。


不過，金控權值股相對撐盤，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 與中信金 (2891-TW) 都在盤上表態，漲幅近 1%，其他如兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW)、第一金 (2892-TW) 也都走強。

光通訊族群今日持續弱勢，指標股眾達 - KY(4977-TW) 重挫超過半根，摜破季線大關，訊芯 - KY(6451-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、上詮 (3363-TW) 也在盤下游走。

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台股開盤台積電鴻海光通訊

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集中市場加權指數22676.710.84%
兆豐金38.550.26%
聯發科14051.08%
廣達268-0.92%
日月光投控162.50.00%
富邦金90.30.56%
國泰金64.70.78%
中信金38.60.78%
元大金34.20.44%
台積電10850.93%
玉山金27.250.74%
第一金27.40.18%
眾達-KY130.5-4.04%
訊芯-KY226.5-0.66%
環宇-KY123.50.00%
上詮274.5-0.54%
鴻海173.51.17%
日月光投資控股10.14-3.34%
台積電201.36-3.36%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.57
加權指數法興(購) 槓桿8.64
加權指數法興(售) 槓桿6.62
加權指數法興(售) 槓桿7.28

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