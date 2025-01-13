股匯雙殺嚇剉 國安基金：台股基本面佳展現韌性 持續關注多項指標
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 20:18
國安基金今 (13) 日召開例行會議，台股大盤下殺 500 餘點，新台幣貶破 33 元大關，國安基金表示，台灣經濟基本面相當不錯，只要基本面好，就不會有問題，台股作為經濟的櫥窗，仍然展現出韌性，未來國安基金將持續依據市場需求適時調節，並繼續關注多項重要指標。
國安基金也就國內外股市、經濟數據分析，並討論國際地緣政治風險及川普 2.0 的影響，強調股市不可能沒有風險，但目前結論就是台股基本面還是很好，外資先前雖有賣超，整體還是淨匯入，錢並沒有跑，且 ETF 買盤也有接上來。
此外，台灣內需市場表現亮眼，零售與餐飲業在 2024 年創下歷史新高，消費力道強勁。2024 年第四季度經濟成長率持續正成長，且國內重大投資計畫順利推動，目前累積投資金額突破 9000 億元，目標於未來達成 1.5 兆元規模。
針對全球經濟，美國就業市場依然強勁，近期通膨數據有所改善，但其他國家如中國大陸經濟仍處於疲弱狀態，而日本經濟則在衰退後預計於今年略有回升。國際政經風險方面，美中競爭與地緣政治不確定性仍是影響市場的重要因素。
不過，台股作為經濟的櫥窗，仍然展現出韌性，未來國安基金將持續依據市場需求適時調節，並繼續關注多項重要指標，包括全球主要股市表現、外資買賣動向、台股本益比與殖利率等。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 最適合進場投資美股的時間點曝！ 專家：預約美股早鳥列車，瞄準「研發龍頭」順勢搭上美股成長特快車
- 聯準會放鷹不用怕！專家：2025美股牛市仍在，聚焦具未來影響力的龍頭企業
- 日企改革再迎上攻契機！00972投資日股聚焦日本政策財 12/18正式開募
- 展望2025，美股七巨頭表現仍可期！ 專家：還有其他正加速成長的潛龍股，這檔「研發龍頭概念股」有潛力
上一篇
下一篇