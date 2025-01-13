股匯雙殺嚇剉 國安基金：台股基本面佳展現韌性 持續關注多項指標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 20:18

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國安基金今 (13) 日召開例行會議，台股大盤下殺 500 餘點，新台幣貶破 33 元大關，國安基金表示，台灣經濟基本面相當不錯，只要基本面好，就不會有問題，台股作為經濟的櫥窗，仍然展現出韌性，未來國安基金將持續依據市場需求適時調節，並繼續關注多項重要指標。

國安基金也就國內外股市、經濟數據分析，並討論國際地緣政治風險及川普 2.0 的影響，強調股市不可能沒有風險，但目前結論就是台股基本面還是很好，外資先前雖有賣超，整體還是淨匯入，錢並沒有跑，且 ETF 買盤也有接上來。

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此外，台灣內需市場表現亮眼，零售與餐飲業在 2024 年創下歷史新高，消費力道強勁。2024 年第四季度經濟成長率持續正成長，且國內重大投資計畫順利推動，目前累積投資金額突破 9000 億元，目標於未來達成 1.5 兆元規模。

針對全球經濟，美國就業市場依然強勁，近期通膨數據有所改善，但其他國家如中國大陸經濟仍處於疲弱狀態，而日本經濟則在衰退後預計於今年略有回升。國際政經風險方面，美中競爭與地緣政治不確定性仍是影響市場的重要因素。