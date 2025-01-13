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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.25元，預估目標價為165.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 18:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.25元，其中最高估值8.39元，最低估值6.55元，預估目標價為165.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.39(8.39)12.8313.68
最低值6.55(6.55)7.269.48
平均值7.29(7.32)9.0610.54
中位數7.25(7.3)8.410.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,730,00035,306,00038,090,000
最低值29,429,02028,940,00030,668,000
平均值29,997,11031,518,76033,227,530
中位數29,944,00031,377,00033,186,600

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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