鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.25元，預估目標價為165.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 18:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.25元，其中最高估值8.39元，最低估值6.55元，預估目標價為165.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.39(8.39)
|12.83
|13.68
|最低值
|6.55(6.55)
|7.26
|9.48
|平均值
|7.29(7.32)
|9.06
|10.54
|中位數
|7.25(7.3)
|8.4
|10.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,730,000
|35,306,000
|38,090,000
|最低值
|29,429,020
|28,940,000
|30,668,000
|平均值
|29,997,110
|31,518,760
|33,227,530
|中位數
|29,944,000
|31,377,000
|33,186,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.81元，預估目標價為182.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.74元，預估目標價為180.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為170元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.3元，預估目標價為168元
下一篇