鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為170元
鉅亨網新聞中心 2024-11-25 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.5元下修至7.4元，其中最高估值8.69元，最低估值7.09元，預估目標價為170元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.69(9.13)
|12.83
|13.68
|最低值
|7.09(7.09)
|7.26
|9.85
|平均值
|7.66(7.78)
|9.51
|10.89
|中位數
|7.4(7.5)
|8.99
|10.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,850,000
|35,800,000
|38,090,000
|最低值
|29,429,020
|28,940,000
|30,668,000
|平均值
|30,453,810
|32,340,850
|33,496,200
|中位數
|29,978,000
|31,886,000
|33,020,710
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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