鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.3元，預估目標價為168元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.4元下修至7.3元，其中最高估值8.69元，最低估值6.55元，預估目標價為168元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.69(8.69)
|12.83
|13.68
|最低值
|6.55(7.09)
|7.26
|9.48
|平均值
|7.58(7.66)
|9.4
|10.69
|中位數
|7.3(7.4)
|8.9
|10.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,850,000
|35,800,000
|38,090,000
|最低值
|29,429,020
|28,940,000
|30,668,000
|平均值
|30,415,190
|32,067,890
|33,119,430
|中位數
|29,984,150
|31,622,500
|32,429,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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