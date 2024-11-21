鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.81元，預估目標價為182.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.87元下修至7.81元，其中最高估值9.13元，最低估值7.09元，預估目標價為182.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.13(9.13)
|12.83
|13.68
|最低值
|7.09(7.09)
|7.26
|9.92
|平均值
|7.99(8.03)
|10.04
|11.21
|中位數
|7.81(7.87)
|9.73
|10.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,850,000
|38,976,000
|38,090,000
|最低值
|29,429,020
|28,940,000
|30,668,000
|平均值
|30,925,890
|33,625,580
|33,927,650
|中位數
|30,756,000
|33,893,800
|33,189,430
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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