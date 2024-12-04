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趁降息前搶一波！臺企銀推美澳雙幣優利定存 最高美元4.5%、澳幣3.88%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-04 20:06

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趁降息前搶一波！臺企銀推美澳雙幣優利定存 最高美元4.5%澳幣3.88%。（圖：臺企銀提供）

全球利率市場逐步轉向降息循環，臺灣企銀 (2834-TW) 為利客戶及早鎖定高利穩收利息，即日起至今（113）年 12 月 31 日推出「美澳雙幣一觸齊發」限時優利定存專案活動，除了享有高利率外，尚有專屬匯率優惠，美元定存 3 個月年利率最高 4.50%，澳幣定存 3 個月年利率最高 3.88%。

臺灣企銀表示，無論是從他行匯入或以新臺幣結購之新資金達美元或澳幣 5,888 以上，皆可臨櫃辦理高利優惠專案，美元定存 3 個月年利率最高 4.50%、6 個月最高 4.40%，澳幣定存 3 個月年利率最高 3.88%、6 個月最高 3.78%。若以新臺幣結購辦理專案，可再享匯率 4 分優惠，讓客戶在享受高利率的同時，降低換匯成本。


臺灣企銀指出，該專案資金門檻低，最低只需美元或澳幣 5,888 元起即可參加，彈性滿足各種資金規模的投資需求。專案活動時間有限，僅至 2024 年 12 月 31 日止。無論是個人或企業，皆是把握鎖定高收益的好時機。

該行 Hokii 外幣數位帳戶至 2024 年 12 月 31 日則獨享線上換匯美金日幣人民幣澳幣歐元南非幣等 6 種幣別優惠，並同步加碼提高美金定存及活存利率，以「Hokii 外幣數位帳戶」申辦 3 或 6 個月期別美金定存，即可享美金各相當天期牌告利率加碼 0.8%。搶占高利先機立即行動，欲了解更多詳情及注意事項可至全台各地臺灣企銀分行或官網洽詢。

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