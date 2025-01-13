材料供應商減虧喊漲 電芯今年Q1價格穩了

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 18:20

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研調機構 TrendForce 今 (13) 日指出，2024 年中國動力及儲能電芯價格歷經長期下跌後，至第四季跌幅收斂。2025 年隨著全球電動汽車及儲能市場需求預期好轉，供應商漲價減虧訴求強烈，有望支撐 2025 年第一季磷酸鐵鋰、鋰電銅箔和電解液等電池原料價格，進而穩定電芯均價。

TrendForce 表示，2024 年整體動力電池價格雖然下跌，但受益於下半年旺季需求效應延長，第四季價格跌勢明顯放緩。展望 2025 年，中國電動汽車市場持續受以舊換新等政策激勵，銷量上看年增 30%。由於需求端的增長預期較為樂觀，電池原料價格將保持平穩，預計 1 月動力電芯價格將與前一個月維持相近水準。

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2024 年儲能市場除了繼續於中、美、歐發展，中東、東南亞等新興市場也帶動需求延續高速成長態勢。然受到產能過剩、原料價格下跌等因素影響，2024 年磷酸鐵鋰儲能電芯價格繼續大幅下跌，所幸目前跌勢已趨緩。2025 年第一季儲能需求進入傳統淡季，多數電芯廠商或將減產，加上成本端變動較小，預估 1 月儲能電芯價格持穩。

2024 年儲能電芯市場的激烈競爭驅動業者轉而提升電芯技術、升級工藝，部分廠商已推出 500Ah + 超大容量儲能電芯產品，以提高進入產業的門檻，預期 500Ah 以上容量的儲能電芯將於 2025 年逐步進入市場。