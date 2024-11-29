〈金寶法說〉受惠高毛利產品帶動 前三季獲利14億元年增逾9成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 17:46
金寶 (2312-TW) 今 (29) 日召開法說會，受惠高毛利產品的帶動，前三季稅後純益達 14.13 億元，年增超過 9 成，每股純益 0.95 元。總經理陳威昌表示，產品業務上持續汰弱扶強，看好 2025 年整體營收成長幅度不低於全球 GDP 成長率。
金寶第三季營收 460.13 億元，季增 14.8%，年增 16.19%；毛利率 6.64%，季對季持平，年增 0.14 個百分點；營益率 3.14%，季增 0.24 個百分點，年增 0.66 個百分點；稅後純益 5.23 億元，季增 15.7%，年增 47.3%，每股純益 0.35 元。
金寶前三季營收 1189.87 億元，年增 0.55%；毛利率 6.61%，與去年同期持平；營益率 2.98%，年增 0.89 個百分點；稅後純益 14.13 億元，年增 92.8%，每股純益 0.95 元。
以各產品營收比重來看，消費性產品仍占最大宗，約占 41%，影像產品占 26%，儲存產品則占 22%，網通產品占 9%。
根據 IMF 預估，明年全球經濟成長率約為 3.2%，因此展望 2025 年，陳威昌提到，近 3 年全球 GDP 成長率接近，而金寶消費性產品為產品主力，成長動能也多來自消費性產品，不過大多聚焦在已開發國家市場，認為 2025 年各產品線互有消長，力拚追上全球 GDP 成長的腳步，營收以不低於全球 GDP 成長率為目標。
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