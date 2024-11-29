〈金寶法說〉受惠高毛利產品帶動 前三季獲利14億元年增逾9成

金寶 ( 2312-TW ) 今 (29) 日召開法說會，受惠高毛利產品的帶動，前三季稅後純益達 14.13 億元，年增超過 9 成，每股純益 0.95 元。總經理陳威昌表示，產品業務上持續汰弱扶強，看好 2025 年整體營收成長幅度不低於全球 GDP 成長率。

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以各產品營收比重來看，消費性產品仍占最大宗，約占 41%，影像產品占 26%，儲存產品則占 22%，網通產品占 9%。

根據 IMF 預估，明年全球經濟成長率約為 3.2%，因此展望 2025 年，陳威昌提到，近 3 年全球 GDP 成長率接近，而金寶消費性產品為產品主力，成長動能也多來自消費性產品，不過大多聚焦在已開發國家市場，認為 2025 年各產品線互有消長，力拚追上全球 GDP 成長的腳步，營收以不低於全球 GDP 成長率為目標。