均豪去年Q4獲利降 全年EPS 1.82元

半導體暨面板設備廠均豪 ( 5443-TW ) 今 (13) 日公布去年第四季自結，稅後淨利 0.34 億元，季減 68.3%，年減 68%，每股稅後純益 0.21 元，累計 2024 全年稅後淨利 2.97 億元，年增 45.6%，每股稅後純益 1.82 元。

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另外，台積電、日月光投控及力成等業者皆積極發展面板級封裝，均豪先前看好，2026 年 CoWoS 產能緩解後，將由 FOPLP 接手 CoWoS 成為擴產新契機，因此預估未來十年將是台灣黃金十年。