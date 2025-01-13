均豪去年Q4獲利降 全年EPS 1.82元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 18:54
半導體暨面板設備廠均豪 (5443-TW) 今 (13) 日公布去年第四季自結，稅後淨利 0.34 億元，季減 68.3%，年減 68%，每股稅後純益 0.21 元，累計 2024 全年稅後淨利 2.97 億元，年增 45.6%，每股稅後純益 1.82 元。
均豪第四季營收 15.06 億元，季增 48.7%，年增 46.6%，累計去年全年營收達 44.4 億元，年增 43.7%；均豪去年受惠遞延的面板設備訂單開始出貨，加上旗下均華 (6640-TW) 先進封裝設備出貨暢旺，營收重返成長軌道。
展望產業後市，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 除了去年大幅擴充 CoWoS 產能外，預期今年也有機會再度翻倍，月產能挑戰 7 萬片水準，加上日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光與矽品積極擴產，也將為設備業今年營運注入活水。
另外，台積電、日月光投控及力成等業者皆積極發展面板級封裝，均豪先前看好，2026 年 CoWoS 產能緩解後，將由 FOPLP 接手 CoWoS 成為擴產新契機，因此預估未來十年將是台灣黃金十年。
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