尋求「外援」解決缺工 日本成全球第四大移民國家

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-13 16:10

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根據中國社科院的研究分析，近年來日本接收外國移民數量穩定增加，繼德、美、西班牙，成為全球第四大移民接收國家。

根據日本出入國管理局公佈的數據，截至 2023 年底，日本境內的外國人居留者數量已超過 341.9 萬人，30 多年間在日外國人增加了近 260 萬人。有預測稱，隨著日本移民政策的進一步放開，到 2040 年，將有 600 萬人移民日本，屆時日本將進入大規模外來移民時代。

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日本移民的大幅成長，與長期以來人們對對日本社會相對封閉、對移民謹慎的印象大不相同，可歸因於日本的老化、少子化問題。

日本厚生勞動省 2023 年人口動態統計顯示，日本 65 歲以上老年人口佔總人口的比例攀升至 29%，創下 29 年以來新高，遠超 7% 的老齡化社會標準。同時，日本新生兒數也再創新低，2023 年新生兒數為 75.9 萬人，較 2022 年減少 5.1%，已連續 8 年呈下降趨勢。

日本人口數已連續 12 年下滑，剔除在留的外國人口，日本 2023 年人口約 1.21 億，比前年減少 83.7 萬，創 1950 年以來最大跌幅。

少子化和老化對日本造成最直接的問題就是勞動力嚴重短缺，特別是在製造業、建築業和服務業等勞力密集產業，嚴重影響了企業發展。

有預測到 2030 年，日本勞動力短缺將達到 644 萬，到 2040 年可能會增加至 1100 萬。勞動力的嚴重短缺意味著，日本可能很快就會面臨人口危機、生產危機、社會安全體系危機以及消費危機的多重危機局面。

為推動日本走出老化和少子化所帶來的社會經濟困境，日本政府曾實施多項提高生育率和育兒福利的政策，但成效不大。因此當局只好本只好尋求「外援」，透過降低移民門檻，吸引更多外籍人才來日本。