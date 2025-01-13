摩根大通取消混和遠距 每周5天都要進辦公室上班

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-13 10:15

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摩根大通銀行 (JPM-US) (JPMorgan Chase)10 日發出通告，要求所有員工全面恢復辦公室工作，從今年 3 月開始每星期返回辦公室工作五天，意味在疫情期間實施的在家及辦公室混合上班模式正式落幕。

上述決定，引發部分員工的不滿，通告發出 1 小時內，至少 300 名員工在公司內部網站留言投訴，反映會增加托兒及通勤成本，也擔憂對心理健康造成壓力。

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摩根大通全球 31.6 萬名員工，2021 年中輪流召回員工返回辦公室。2023 年 4 月開始，大約 60% 員工已每周返回辦公室工作，但仍有部分員工（主要為後勤作業人員）採取每週 3 天到辦公室的工作機制。

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 指出，明白部分全職員工希望保留混合上班模式，亦不是每名全職員工都認同五天辦公室工作模式，但是管理層相信，五天辦公室工作是公司最佳營運模式。

據悉，摩根大通給予全職員工 30 天時間，通知是否願意一週返回辦公室工作五天，員工也可以向經理反映需要更多時間作預備；銀行將以公平方式為每一級員工提供合適支援。

華爾街各大公司對在家工作政策的立場各不相同。高盛集團至少從 2023 年開始就一直倡導員工每週五天在辦公室工作，而花旗則對許多員工保持每週三天的辦公室政策。