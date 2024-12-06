英業達攜手恩智浦成立車用實驗室 看好車用業績今、明年倍數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 16:33

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英業達 (2356-TW) 與恩智浦 (NXPI-US) 今 (6) 日宣布，將在英業達桃園的研發據點成立車用實驗室，採用恩智浦 Trimension UWB 系列產品。總經理蔡枝安表示，英業達持續深耕車用領域，看好車用相關業績今年與明年呈現倍數成長。

英業達於 2022 年宣布拓展汽車市場，實現「Sever in Car」將汽車轉變為行動辦公室，與恩智浦合作開發中央網關、車載伺服器，以及車載無線充電等產品，為汽車製造商以及一級供應商 (Tier-1) 提供豐富的系統解決方案。

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此次英業達與恩智浦的合作，指出位於桃園研發據點的車用實驗室將成為 UWB 應用場景創新主要場所，採用恩智浦 Trimension UWB 系列產品，在汽車中設計和開發配備超寬頻 (UWB) 系統，如智慧汽車安全門禁、兒童感測系統 (CPD) 以及後踢感應等。

蔡枝安指出，旗下車用產品持續在歐洲、北美，以及中國上海擴增產線，看好今年車用相關營收年增三位數，明年也將呈倍數成長。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進則表示，英業達車用實驗室將促進英業達的設計能力與恩智浦技術的整合，開發更先進的車用解決方案，創造更智慧、更安全的行車環境。