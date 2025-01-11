鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至38元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)提出目標價估值：中位數由36元上修至38元，調升幅度5.56%。其中最高估值42元，最低估值23元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Exelixis公司評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀2位。
Exelixis公司今(11日)收盤價為35.44元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲0.85%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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