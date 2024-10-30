鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.66元，其中最高估值1.89元，最低估值1.45元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.89(1.71)
|2.08
|2.76
|3.76
|最低值
|1.45(1.45)
|1.1
|1.44
|2.01
|平均值
|1.65(1.55)
|1.64
|2.14
|2.69
|中位數
|1.66(1.54)
|1.69
|2.03
|2.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.00億
|24.02億
|28.02億
|31.19億
|最低值
|20.37億
|19.73億
|20.63億
|23.23億
|平均值
|21.36億
|21.73億
|24.16億
|27.22億
|中位數
|21.53億
|21.63億
|23.85億
|26.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.02
|0.35
|0.72
|0.56
|0.65
|營業收入
|9.68億
|9.88億
|14.35億
|16.11億
|18.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為27.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至28元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至31.5元，幅度約3.28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至32.5元，幅度約3.17%
上一篇
下一篇