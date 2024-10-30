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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.66元，其中最高估值1.89元，最低估值1.45元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.89(1.71)2.082.763.76
最低值1.45(1.45)1.11.442.01
平均值1.65(1.55)1.642.142.69
中位數1.66(1.54)1.692.032.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.00億24.02億28.02億31.19億
最低值20.37億19.73億20.63億23.23億
平均值21.36億21.73億24.16億27.22億
中位數21.53億21.63億23.85億26.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.020.350.720.560.65
營業收入9.68億9.88億14.35億16.11億18.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXEL

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