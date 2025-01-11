鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(A)(BRK.A-US)EPS預估上修至29970元，預估目標價為750,000.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 02:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(A)(BRK.A-US)做出2024年EPS預估：中位數由29505.25元上修至29970元，其中最高估值30089.96元，最低估值29166.22元，預估目標價為750,000.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30089.96(30089.96)
|30476.39
|32720
|最低值
|29166.22(29166.22)
|29982.76
|30704.66
|平均值
|29744.61(29592.94)
|30212.78
|31674.12
|中位數
|29970(29505.25)
|30179.91
|31635.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4,207.51億
|3,986.55億
|4,143.03億
|最低值
|3,230.74億
|3,388.41億
|3,541.43億
|平均值
|3,720.29億
|3,758.86億
|3,922.42億
|中位數
|3,722.62億
|3,901.62億
|4,082.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|26,668.00
|59,460.00
|-15,535.00
|66,412.00
|營業收入
|2,455.10億
|2,760.94億
|3,020.89億
|3,644.82億
詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(A)(BRK.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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