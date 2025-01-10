鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.TU-US的目標價調降至15.99元，幅度約4.34%
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telus Corp.(TU-US)提出目標價估值：中位數由16.71元下修至15.99元，調降幅度4.34%。其中最高估值18.5元，最低估值14.4元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Telus Corp.評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Telus Corp.今(10日)收盤價為13.9元。近5日股價上漲4.34%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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