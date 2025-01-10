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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.61%，報34.75元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，美元/泰銖上漲0.21點漲幅達0.61%，暫報34.75點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.22%
  • 近 1 週：+0.52%
  • 近 3 月：+3.10%
  • 近 6 月：-5.14%
  • 今年以來：+0.73%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.42%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.75，本日上漲0.06%
  • 美元/挪威克朗相關性0.66，本日上漲0.72%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.62，本日上漲1%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.64%
  • 澳元/美元相關性-0.61，本日上漲0.86%

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美元/泰銖34.630.26%
人民幣/美元0.1363750.00%
紐元/美元0.5563-0.64%
歐元/美元1.0258-0.39%
澳元/美元0.6158-0.56%

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