外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.61%，報34.75元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40
截至台北時間10日21:40，美元/泰銖上漲0.21點漲幅達0.61%，暫報34.75點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.22%
- 近 1 週：+0.52%
- 近 3 月：+3.10%
- 近 6 月：-5.14%
- 今年以來：+0.73%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.42%
- 美元/離岸人民幣相關性0.75，本日上漲0.06%
- 美元/挪威克朗相關性0.66，本日上漲0.72%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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