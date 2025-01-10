外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.43%，報1.3733元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40
截至台北時間10日21:40，美元/新加坡幣上漲0.0059點漲幅達0.43%，暫報1.3733點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.01%
- 近 1 週：-0.18%
- 近 3 月：+4.64%
- 近 6 月：+1.24%
- 今年以來：+0.24%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.84，本日上漲0.08%
- 美元/瑞典克朗相關性0.80，本日上漲0.69%
- 美元/瑞郎相關性0.80，本日上漲0.74%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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