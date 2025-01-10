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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.43%，報1.3733元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，美元/新加坡幣上漲0.0059點漲幅達0.43%，暫報1.3733點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.01%
  • 近 1 週：-0.18%
  • 近 3 月：+4.64%
  • 近 6 月：+1.24%
  • 今年以來：+0.24%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.84，本日上漲0.08%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.80，本日上漲0.69%
  • 美元/瑞郎相關性0.80，本日上漲0.74%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.67%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日上漲0.98%
  • 澳元/美元相關性-0.77，本日上漲0.84%

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美元/新加坡幣1.37180.32%
人民幣/美元0.1363750.00%
歐元/美元1.0251-0.46%
紐元/美元0.556-0.70%
澳元/美元0.6153-0.65%

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