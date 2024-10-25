攜手中華電信鋪設全台低軌衛星 耀登：著重國產化合作
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 16:45
低軌衛星天線商耀登 (3138-TW) 參加台灣國際人工智慧暨物聯網展，耀登科技市場行銷總監段淳中今 (25) 日提到，在低軌衛星合作，會持續與中華電信維持緊密合作關係，共同推動相關設備國產化，雙方合作重點不在於價格考量，而是台灣通訊產業的長期發展。
段淳中指出，中華電信 (2412-TW) 作為國內電信龍頭，積極扶植本土廠商投入低軌衛星通訊產業，主要考量包括成本控制及資安掌握，由於國外廠商較不願配合在地化需求，促使中華電信更重視在地夥伴關係。
針對雙方合作模式，耀登表示，公司定位為系統設計者及關鍵零組件供應商，不搶製造端，而是專注於設計、驗證等高階環節，在產業分工上，將協助台灣製造商完成產品組裝，共同打造完整供應鏈。
耀登強調，公司具備歐盟長期合作經驗，加上產品品質保證，獲得中華電信青睞。雙方合作進展順利，未來將持續深化合作關係，為台灣衛星通訊產業發展做出貢獻。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 耀登看好全年毛利率逾4成 AI PC、低軌衛星攻勢延續至明年
- 耀登推高低軌整合型衛星通訊系統 預期明年上半年正式商轉
- 台灣國際物聯網展23日登場 耀登展示低軌衛星新技術打造智慧城市
- 北極星黎明計畫－低軌衛星商用實驗的關鍵一役: 昇達科、耀登、鐳洋科技
上一篇
下一篇