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攜手中華電信鋪設全台低軌衛星 耀登：著重國產化合作

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 16:45

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攜手中華電信鋪設全台低軌衛星，耀登：著重國產化合作。(鉅亨網記者吳承諦攝)

低軌衛星天線商耀登 (3138-TW) 參加台灣國際人工智慧暨物聯網展，耀登科技市場行銷總監段淳中今 (25) 日提到，在低軌衛星合作，會持續與中華電信維持緊密合作關係，共同推動相關設備國產化，雙方合作重點不在於價格考量，而是台灣通訊產業的長期發展。

段淳中指出，中華電信 (2412-TW) 作為國內電信龍頭，積極扶植本土廠商投入低軌衛星通訊產業，主要考量包括成本控制及資安掌握，由於國外廠商較不願配合在地化需求，促使中華電信更重視在地夥伴關係。


針對雙方合作模式，耀登表示，公司定位為系統設計者及關鍵零組件供應商，不搶製造端，而是專注於設計、驗證等高階環節，在產業分工上，將協助台灣製造商完成產品組裝，共同打造完整供應鏈。

耀登強調，公司具備歐盟長期合作經驗，加上產品品質保證，獲得中華電信青睞。雙方合作進展順利，未來將持續深化合作關係，為台灣衛星通訊產業發展做出貢獻。

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