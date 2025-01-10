北基去年營收125.34億元創新高 多角化策略助力今年營運向上
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 20:25
北基 (8927-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 12 月營收達 7.37 億元，呈年月雙增，累計 2024 年全年營收 125.34 億元，年增逾 6 成，雙創歷年同期新高；展望 2025 年，北基仍深化「油品事業」、「土地建設」及「綠色能源」等業務多角化佈局，奠定集團中長期良好營運成長前景。
北基去年 12 月營收 7.3 億元，月增 1.5％、年增 7.4％；累計全年營收 125.3 億元，年增 62.5％。
北基指出，2024 年全年營收破百億、達 125.34 億元，寫下集團營運新里程碑，一方面，受惠旗下油品事業採取積極擴張策略，提高全台市場佔有率有成，包括今年下半年陸續擴增苗栗、草屯、台中市南屯等地區加油站站點，一舉推升北基 2024 年全台加油站站點數達 80 站，較 2023 年的 72 站增加，亦帶動 2024 年全年發油量達 23,016 公秉．挹注旗下油品事業 2024 年全年銷售年增 8.71％。
另一方面，北基受惠「水律川」景觀大樓、「拓真」等預售案交屋入帳，帶動 2024 年土地建設業務營收比重躍升至 33% 水準，以及在綠色能源業務方面，受惠旗下子公司三地能源於太陽能光電、EV 充電站及綠電銷售等業務動能放大，挹注北基 2024 年綠色能源業務銷售年增 72%，佔整體營收比重達 7.69%，隨著土地建設、綠色能源業務進補，進一步放大北基 2024 年營運動能。
展望 2025 年，北基仍深化「油品事業」、「土地建設」及「綠色能源」等業務多角化佈局，奠定集團中長期良好營運成長前景，包括北基持續擴增旗下全台加油站站點數，整合集團資源於旗下加油站陸續增設 EV 充電樁，打造「汽車新能源補給站」以墊高北基市場競爭力，
此外，北基看好旗下子公司三地能源打造全方位再生能源整合服務高度競爭利基，積極衝刺太陽能光電、綠電銷售等業務動能，有望創造集團未來營運新亮點。
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