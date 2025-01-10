北基去年營收125.34億元創新高 多角化策略助力今年營運向上

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 20:25

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北基 (8927-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 12 月營收達 7.37 億元，呈年月雙增，累計 2024 年全年營收 125.34 億元，年增逾 6 成，雙創歷年同期新高；展望 2025 年，北基仍深化「油品事業」、「土地建設」及「綠色能源」等業務多角化佈局，奠定集團中長期良好營運成長前景。

北基去年 12 月營收 7.3 億元，月增 1.5％、年增 7.4％；累計全年營收 125.3 億元，年增 62.5％。

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北基指出，2024 年全年營收破百億、達 125.34 億元，寫下集團營運新里程碑，一方面，受惠旗下油品事業採取積極擴張策略，提高全台市場佔有率有成，包括今年下半年陸續擴增苗栗、草屯、台中市南屯等地區加油站站點，一舉推升北基 2024 年全台加油站站點數達 80 站，較 2023 年的 72 站增加，亦帶動 2024 年全年發油量達 23,016 公秉．挹注旗下油品事業 2024 年全年銷售年增 8.71％。

另一方面，北基受惠「水律川」景觀大樓、「拓真」等預售案交屋入帳，帶動 2024 年土地建設業務營收比重躍升至 33% 水準，以及在綠色能源業務方面，受惠旗下子公司三地能源於太陽能光電、EV 充電站及綠電銷售等業務動能放大，挹注北基 2024 年綠色能源業務銷售年增 72%，佔整體營收比重達 7.69%，隨著土地建設、綠色能源業務進補，進一步放大北基 2024 年營運動能。

展望 2025 年，北基仍深化「油品事業」、「土地建設」及「綠色能源」等業務多角化佈局，奠定集團中長期良好營運成長前景，包括北基持續擴增旗下全台加油站站點數，整合集團資源於旗下加油站陸續增設 EV 充電樁，打造「汽車新能源補給站」以墊高北基市場競爭力，