北基前三季營收創同期高年增8成 Q4展望審慎樂觀

北基 ( 8927-TW ) 今 (11) 日公告 9 月營收，受惠集團多角化策略布局效益持續發酵，單月營收 7.98 億元，年增 10.47%；累計前三季營收 103.85 億元，年增 83.32%，均創歷年同期新高。

展望第四季，北基持審慎樂觀看法，持擴增全台加油站覆蓋率目標不變，持續開發高效益加油站站點，並拓展加油站與異業結合、強化洗車業務與擴展特約客戶比例等，以提升站點經營效率。

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土地建設業務方面，旗下總銷約 6.57 億元的屏東「艾美城品」預售屋有望於年底步入交屋認列，並增添整體營運表現，以及綠能事業隨著三地能源積極擴大太陽能光電、EV 充電服務及綠電市場布局下，將創造未來營運良好成長動能。