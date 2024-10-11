北基前三季營收創同期高年增8成 Q4展望審慎樂觀
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-11 20:02
北基 (8927-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收，受惠集團多角化策略布局效益持續發酵，單月營收 7.98 億元，年增 10.47%；累計前三季營收 103.85 億元，年增 83.32%，均創歷年同期新高。
展望第四季，北基持審慎樂觀看法，持擴增全台加油站覆蓋率目標不變，持續開發高效益加油站站點，並拓展加油站與異業結合、強化洗車業務與擴展特約客戶比例等，以提升站點經營效率。
土地建設業務方面，旗下總銷約 6.57 億元的屏東「艾美城品」預售屋有望於年底步入交屋認列，並增添整體營運表現，以及綠能事業隨著三地能源積極擴大太陽能光電、EV 充電服務及綠電市場布局下，將創造未來營運良好成長動能。
北基目前在全台加油站市場佔有率排名晉升為第六名，帶動今年前三季油品事業銷售年增 4.12%。建設事業方面，今年受惠「水律川」景觀大樓、「拓真」預售屋交屋認列，挹注前三季土地建設業務營收比重達 39.48% 水準。
北基表示，旗下油品事業近兩年加速全台站數擴增計畫，今年陸續新增高雄大社、台南歸仁、基隆、苗栗、花蓮壽豐等地區加油站站點，截至今年前三季全台加油站站數已達 77 站，以全台加油站站數共 2505 站。
此外，北基子公司三地能源受惠旗下太陽能光電截至今年前三季已累計共 127MW 掛表完成，以及 EV 充電站服務持續擴增全台站數，再加上三地能源積極拓展綠電轉供、媒合綠電銷售等，綠色能源業務前三季營收年增 118%、佔整體營收比重達 7.21%。
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