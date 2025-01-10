〈上銀尾牙〉集團摸彩總獎金破370萬元 2024員工年終可望持平

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 20:12

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上銀集團今 (10) 日舉辦尾牙宴，席開 530 桌，邀請集團夥伴 4850 位、海外同仁 120 位及國內貴賓 207 位， 摸彩獎金最高 10 萬元共計 5 名，上銀總計發出 300 萬元，集團合計發出 372.5 萬元。上銀董事長卓文恒表示，2024 年營運與前一年相當，員工年終獎金可望持平。

卓文恒致詞時表示，2024 年初之際，代表字選了「智」這個字，意味「智慧製造」的一年，上銀推出高速放電銑削頭 RCH-100E，整合直驅與傳動技術，可提升加工效率達 5 倍，精度達 2 微米，為客戶創造價值，也榮獲台灣精品銀質獎。同時持續開發智慧型產品像智慧型滾珠螺桿 (i4.0BS)、智慧型線性滑軌 (i4.0GW) 與智慧型單軸機器人 (iSR)，這都符合智慧製造與節能環保趨勢。

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上銀在 AI 機器人布局方面，卓文恒表示，機器人要用到的關鍵零組件，包括滾珠螺桿、諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器、控制器等，目前上銀都可自主開發，可提供整組出貨，也可配合客戶提供整體修改與設計，提供模組化與客製化設計服務。

至於半導體產業布局，卓文恒說，上銀可提供晶圓移載系統 (EFEM)、晶圓機器人 (Wafer Robot) 、晶圓裝卸機 (Load Port)、晶圓尋邊器 (Wafer Aligner) 等四種產品組合，可負責晶圓在曝光、研磨、清洗、測試及封裝等製程中的傳送任務。

卓文恒認為，AI 技術的發展，使得機器人在各領域逐步占據一席之地，AI 機器人的應用無疑是 HIWIN 未來增長的重要驅動力。上銀目前在 AI 焊接解決方案、AI 物流解決方案、AI 農用與醫療等領域都有進展，不過這些要真正獲利可能要 3-5 年後。

展望 2025 年，卓文恒選了「碳」字，台灣碳費從 2025 年 1 月 1 日開始生效，節能減碳將是今年的核心議題，「碳」也象徵從傳統製造中提煉價值，在挑戰中淬鍊創新。