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寶成去年Q4營收創9季來新高 全年2638億元年增6.97%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 18:42

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寶成去年第四季營收創9季來新高，全年達2638.21億元年增6.97%。(鉅亨網記者張欽發攝)

製鞋廠寶成 (9904-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2024 年全年營收擺脫衰退，達 2638.21 億元年增 6.97%，其中製鞋業務以美元計算年增 11.1%。

寶成 2024 年 12 月營收 223.27 億元，月增 0.87%，年增 11.4%，2024 年第四季營收 684 億元創 9 季來新高，季增 2.39%，年增 12.36%，2024 年全年營收 2638.21 億元年增 6.97%。


寶成指出，製鞋業務以美元計 12 月營收年增 13.5%，連 10 月年增，且近 6 月雙位數增長，而以美元計算，製鞋業務累計全年年增達 11.1%。

寶成 2024 年前三季營收 1954.2 億元，毛利率 24.58%，年增 0.68 個百分點，稅後純益 137.94 億元，年增 30.36%，每股純益 4.68 元。

寶成今獲外資買超第一名，外資買超張數達 9235 張，股價收在 35.55 元，較昨日下跌 0.25 元或 0.7%，成交量放大爲 1.99 萬張。

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