三大法人同步加碼台股164億元 土洋對作寶成、玉山金

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-22 17:03

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11 月 22 日三大法人在集中市場，外資翻多買超 83.07 億元，投信買超 47.1 億元；自營商買超 34.53 億元，在期貨市場方面，今天外資交易口數淨額爲多單 3606 口，未平倉口數爲空單 38202 口 。

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但股匯市今天表現並不同調，新台幣兌美元匯率以 32.593 元作收、貶值 4.8 分，成交金額 13.58 億美元。上午新台幣以 32.560 元開出，盤中最高 32.508 元，最低 32.603 元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，玉山金、群創、大成鋼、長榮航、大同、台玻、神達、台積電、金寶、國泰金；賣超較多的個股爲，寶成、陽明、臺企銀、上海商銀、遠東新、三商壽、泰金寶 - DR、英業達、聯強、鴻海。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，華航、寶成、遠東新、臺企銀、聯強、潤泰全、正新、上海商銀、第一金、文曄；賣超較多的個股爲玉山金、大成鋼、可成、永豐金、長榮航、中信金、國泰金、仁寶、廣達、日月光投控。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，大同、台玻、金寶、鴻準、華航、緯創、新光金、京元電子、新日興、凱基金；自營商賣超較多的個股爲，陽明、英業達、神達、景碩、欣興、中華車、萬海、寶成、大成鋼、台新金。