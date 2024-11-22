三大法人同步加碼台股164億元 土洋對作寶成、玉山金
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-22 17:03
台股今 (22) 日電子族群馬力強大，主要由台積電 (2330-TW) 及權值股帶動漲勢，一度站上月線，終場大盤上漲 348.66 點或 1.55%，收報 22904.32 點，成交值 3437.45 億元；三大法人同站在買方，合計買超 164.69 億元。但個股方面，寶成 (9904-TW) 及玉山金 (2884-TW) 呈現明顯土洋法人買賣超對作。
11 月 22 日三大法人在集中市場，外資翻多買超 83.07 億元，投信買超 47.1 億元；自營商買超 34.53 億元，在期貨市場方面，今天外資交易口數淨額爲多單 3606 口，未平倉口數爲空單 38202 口 。
但股匯市今天表現並不同調，新台幣兌美元匯率以 32.593 元作收、貶值 4.8 分，成交金額 13.58 億美元。上午新台幣以 32.560 元開出，盤中最高 32.508 元，最低 32.603 元。
今天集中市場外資買超較多的個股爲，玉山金、群創、大成鋼、長榮航、大同、台玻、神達、台積電、金寶、國泰金；賣超較多的個股爲，寶成、陽明、臺企銀、上海商銀、遠東新、三商壽、泰金寶 - DR、英業達、聯強、鴻海。
今天集中市場投信買超較多的個股爲，華航、寶成、遠東新、臺企銀、聯強、潤泰全、正新、上海商銀、第一金、文曄；賣超較多的個股爲玉山金、大成鋼、可成、永豐金、長榮航、中信金、國泰金、仁寶、廣達、日月光投控。
今天集中市場自營商買超較多的個股爲，大同、台玻、金寶、鴻準、華航、緯創、新光金、京元電子、新日興、凱基金；自營商賣超較多的個股爲，陽明、英業達、神達、景碩、欣興、中華車、萬海、寶成、大成鋼、台新金。
資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中市場呈現跌深反彈走勢，並一度站上月線，但大盤量能不足爲最大隱憂，下周有賴補量才會有持續反彈的力道出現。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 投信翻空提款75億、外資小幅回補 三大法人賣超85.45億元
- 外資買一天又提款107億 三大法人賣超197.65億元
- 台股翻黑外資再倒貨263億 三大法人賣超196.05億元
- 台股來電強漲 三大法人同站多方買超164.69億元
上一篇
下一篇