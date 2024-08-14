寶成上半年淨利80.66億元年增79.32% EPS達2.74元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 19:25

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台灣製鞋業龍頭寶成 (9904-TW) 今 (14) 日公布最新獲利資訊，在本業得益於鞋類製造業務的穩健復甦態勢，抵銷了運動用品零售業務銷售相對疲弱之不利影響及業外利益挹注下，上半年稅後純益 80.66 億元，年增 79.32% ，每股純益達 2.74 元。

寶成 2024 年第二季營收 653.27 億元，毛利率 23.8%，季減 1.69 個百分點，年 0.03 個百分點，單季稅後純益 34.13 億元，季減 26.63%，年減 2.66%，單季每股純益爲 1.16 元。

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寶成 2024 年上半年營收 1286.16 億元，毛利率 24.63%，年增 0.75 個百分點，上半年稅後純益 80.66 億元，年增 79.32% ，每股純益達 2.74 元。

寶成 2024 年上半製鞋營收成長 6.9%，在營收占比增至 65.4%；但運動用品零售業務方面，面對經營環境日益複雜多變，消費者購買意願趨於疲弱，運動用品零售業務的整體銷售較去年 期減少 8.9%，在營收占比降至 34.2%。

合併營業外收入及支出方面，寶成 2024 年上半年度依權益法認列之投資收益為 56.89 億元，較去年同期增加 19.95 億元，主係因認列直、間接持股 18.09% 南山人壽相關轉投資收益為 46.37 億元，較去年同期增加 18.96 億元。此外，淨外幣兌換利益較去年同期增加 9.65 億元、處分關聯企業淨利增加 7.42 億元等，推升寶成工業今年上半年度營業外淨收益為 72.6 億元，較去年同期增加 31.01 億元或 74.6%。。

寶成在於本業獲利及業外挹注同步增長，寶成工業上半年稅後純益 80.66 億元，年增 79.32% ，每股純益達 2.74 元。

寶成指出，2024 年上半年度全球景氣維持擴張，但國際經濟情勢仍存在不確定性，如主要經濟體的貨幣政策變化、各地經濟復甦步伐不一等；儘管如此，寶成工業對於核心業務的發展前景續持審慎樂觀的態度，將不斷增進自身競爭優勢與核心能力，專注於推動價值增長的營運策略。