【量大強漲股整理】台股日線連日回檔下，後市可期嗎?主流股可鎖定誰?

鉅亨研報 2025-01-10 18:07

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 171.93 億元，投信賣超 9.07 億元，自營商賣超 67 億元，三大法人合計賣超 248 億元 ，其中，外資、自營商連賣三日， 投信則連賣五日。

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美股周四休市，以哀悼美國前總統卡特 (Jimmy Carter) 的逝世，另一方面，現任美國總統拜登卸任前，最快於 10 日宣布拉高對中國 AI 及先進晶片的出口限制，從現行的 7 奈米製程延伸至 16 奈米，顯示美國對中國科技封鎖的進一步升級，隨著新任總統川普上任的倒數計時，市場對未來政策的走向仍存不確定性；台股加權指數開高震盪收低，終場下跌 69.27 點，收在 23011.86 點，成交量縮至 3321.67 億，台股自本波 CES 展登場後，日線出現連四黑走勢，雖然如此，不過未出現暴量現象，主要在於台股即將迎來長假，22 日開始封關，距離股市休市日僅剩七個交易日，節前難免有賣壓，近期股市表現偏弱，外資提前撤出資金，造成賣超加劇，就基本面觀察，最新公布的去年 12 月出口金額達 435.9 億美元，連續 14 個月增長，創歷年單月次高，年增 9.2%，表現優於市場預期，顯示目前台股基本面無虞，視為漲多而做修正，儘管市場對美國 2025 年降息預期降溫，預測僅降息 2 碼，但中國大規模刺激政策將穩住短期需求，有助於台灣產業持續成長，內外資預估 2025 至 2026 年，台股企業獲利年增率有望達到雙位數，提供中長期的上漲動能，持續關注未來即將登場的 MWC 展，題材性上有科技新產品發表，包括新繪圖晶片以及 AI PC，另外許多低基期子族群、產業景氣谷底、董監大股東逐步回補持股，緊接著中國刺激經濟政策持續出台，預期對消費刺激大於原物料，短期仍是信心與題材面止跌，元月主流股不外乎，我領先預告的兩大題材一、AI 相關的供應鏈受惠、BBU、光通訊、機器人、無人機、光學、GB200 供應鏈、另外第二就是高股息殖利率股，將成為資金流向的焦點，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1100 元，台積電今日公布 2024 年 12 月營收報告，合併營收約新台幣 2,781 億 6,300 萬元，月增 0.8%，年增高達 57.8%，創下歷年同期新高紀錄，整體 2024 年全年營收累計達新台幣 2 兆 8,943 億 800 萬元，較去年同期成長 33.9%，展現出強勁的成長動能台積電即將召開法說會，預計將公布更多第 4 季細節與 2025 年展望，市場普遍關注該公司對未來幾季的營運預期，特別是在成熟製程與高階製程的佈局，以及是否會受到美國對中國進一步晶片出口限制的影響；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.82%，收在 181.5 元，鴻海搭上輝達 GB200 伺服器出貨熱潮，2024 年 12 月營收達新台幣 6548.2 億元，年增超過 40%，為歷史新高，全年營收更突破 6.85 兆元，年增 11.37%。展望 2025 年，鴻海全年營收有望突破 7 兆元大關，但董事長劉揚偉也強調，挑戰才剛剛開始；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.74%，收在 1465 元，聯發科正式宣布進軍 AI PC 市場，與輝達合作推出新一代 AI 運算晶片，此舉標誌著聯發科在 AI 領域的技術布局進一步深化，根據供應鏈消息，聯發科最快將於 2025 年下半年推出 AI PC CPU 平台，雖然初期產品未聚焦於消費性市場，但其戰略意圖已引發市場高度關注。

(3008-TW) 大立光召開法說會，宣布切入機器人領域，相關內容優於市場預期，獲法人按讚，高階鏡頭和客戶出貨獎金帶動，大立光去年營收年增 22%，獲利年增 45%，每股盈餘 194.17 元，創近四年新高，毛利率第四季更狂飆至 59%。大立光看好今年 1~2 月動能優，且已切入機器人視覺供應鏈。美系外資看好薄型和摺疊機規格，加上鏡頭產業復甦，有利大立光動能，目標價上看 3485 元。

另外我們點名的元月主流股持續點火向上，矽光子，就是最強的族群。

矽光子技術持續攻勢，(3450-TW) 聯鈞屢創新高，聯鈞在兩大客戶的 400G 產品出貨貢獻下，去年 12 月營收 8.25 億元，年增 81.5%、月增 4.82%，創歷史次高。累計 2024 年營收 75.68 億元，年增 40.16%，聯鈞目前出貨以 400G AOC（主動式光纖模組）為主，在美系資料中心業者拉貨動能轉強下，400G AOC 產能擴充積極，預期 AOC 產品 2025 年第 2 季每月出貨達 8 萬條以上，較去年同期 1 萬條明顯增加，而下半年 800G 則可望開始出貨，全年業績可望持續成長，近期三大法人持續加碼進場，合計買超逾萬張以上，後世將持續看好!

強勢股集中在 BBU，(6558-TW) 興能高，盤中一度亮燈漲停，再創波段新高!

來到 51.5 元，最新公布 12 月營收 1.05 億元，月增 18.20%，年增 21.28%，並在 2024 年前三季實現 EPS 由虧轉盈，受惠於 AR 眼鏡與 BBU 雙題材加持，股價表現強勁，為市場焦點之一；另外 (2330-TW) 台積電相關供應鏈，(3374-TW)，大漲 +6% 以上，站穩季線之上，來到 216 元大關，以 3D 堆疊晶圓級封裝為主的公司，台積電，最大股東，持股 41%，營運受惠於客製化專案及即將到來的產業旺季，尤其是 3D 感測元件及 12 吋晶圓測試需求將有明顯回升。不過，長期需求仍存在不確定性，預估 2024 年和 2025 年稅後 EPS 將分別為 6.09 元和 8.28 元。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師