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亞泥12月營收年增12% 中國水泥市場回暖

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-10 15:12

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遠東新董事長徐旭東。(鉅亨網資料照)

亞泥 (1102-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 70.85 億元，年增 12.2%；2024 全年營收 762.9 億元，年減 4.9%；亞泥表示，台灣各子公司表現穩健，加上中國大陸水泥市場回暖，推升月營收年增。

亞泥去年 12 月亞東預拌持續穩步增長、嘉惠電力第二期發電量增加、遠龍不銹鋼銷量成長，加上子公司股市投資獲利加持，台控表現亮眼；中國方面，大陸市場因出現回暖跡象，中控的水泥售價和銷量回升。


全年來看，亞泥表示，受到大陸市場價格和銷量雙跌影響，導致整體合併營收略減然而，但台灣市場穩健的策略布局，台控業務年成長，展現營運韌性和卓越調控能力。

展望今年，亞泥表示，儘管外部環境充滿挑戰，仍秉持務實穩健策略，深耕本業，優化投資布局，將以減碳和淨零目標為核心，推動創新發展，確保企業長期穩健成長，為利害關係人創造更大價值。

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