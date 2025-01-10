高息ETF、融資斷頭多殺多，台股短期的雙重資金麻煩

永誠資產管理處 2025-01-10 17:54

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台股近期面臨的資金麻煩，就是高股息 ETF 的助漲助跌，以及原物料等跌深、持續破底的個股，面臨到融資斷頭的觸發壓力。形成不斷的開高走低黑 K 壓力。以下分別說明，並提供對應的觀測，與持股部位加減碼對應方法。

台灣獨有的資金結構：超愛高股息 ETF，流動性吃緊

高息 ETF 助漲 / 助跌： 重倉成分股有利多 / 空訊息，導致開盤跳空向上 / 向下，將主導當日方向並擴散。原理: 高息 ETF 規模過大，脫離淨值產生折溢價，吸引造市商申購套利 (00929 例外，為少數反向贖回套利)，導致成分股交易流動性不足。

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極度簡化來說明，舉例，1/9 航運股 (因美東罷工終止)、1/10(12 月避險匯損) 金融股開盤跳空開低，這些都是高息 ETF 重倉的成分股，因此率先影響到 ETF 淨值下跌，開盤套利規模擴大，而 ETF 佔股本比例高，部分大資金為了維持 ETF 的原持股比例，開盤大幅跳空上漲、下跌的影響，間接開始擴散到其他成分股，造成助漲助跌。

尤其面臨封關，交易量縮，流動性更趨有限，因此助漲助跌將情況加劇。 投研操盤原則，在盤前留意重要的大型股新聞，並且關注股票期貨，觀察大幅跳空是否出現與方向為何，並在 10:00 前除非跳空後日均價反轉跌破 / 站上，很可能盤勢影響一路影響到收盤為止，操作將順勢減碼、加碼。

融資斷頭觸發多殺多，價格為重、基本面次之

融資斷頭: 台塑集團與諸多非金電之中的原物料族群，以及成熟製程等，2024 下半年加速下跌，腰斬連環破底所導致。

原理: 相對簡單，因下跌幅度已達融資斷頭，導致賣壓出籠，引發連環多殺多。核心的重點分為兩個。

其一是股價技術面，以非金電現貨 / 小型股 300 指數等弱勢指數，為 30 分 K 作為價格的指標，跌落所有均線，有融資斷頭壓力，全均線站上且多方排列 (如下圖) 則視為波段正式止跌。

其二是產業基本面，本質是中國供給過剩，因此中國的貨幣政策若未再擴大，與股市反應不如意，仍是最核心的外部利空連動因子。

主要可用作持股水位，加減碼的參考。在全均線站上、多方排列出現前，進行持股加碼；全均線跌破，可能延續並隨時有融資斷頭危機，持股則逐步減碼，直到至少收復一條均線為止。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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