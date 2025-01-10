宣德去年營收225.6億元創新高 今年三動能成長雙位數起跳
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-10 19:49
連接器廠宣德 (5457-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 20.5 億元，年增 56.5%，2024 全年營收 225.6 億元，年增 35.6%，創歷史新高，隨著今年三動能加上新廠區逐步到位，2025 年營運至少成長雙位數。
宣德表示，今年營運有三項成長動能，包含雲端家用 AI 鏡頭組裝需求暢旺、美系客戶全系列產品改為 TYPE C、美系企業用電聲客戶也將會下半年開始量產出貨，全年目標雙位數增長。
國際布局方面，宣德表示，越南廠落成完工，正試產電腦周邊產品，陸續新增策略企業等級影音聲學產品，預估今明兩年墨西哥及越南兩廠區將可以貢獻 30 億以上的年產值。
目前宣德集團含子公司在全球管理共六地、11 個廠區來搭配客戶群的策略規劃，未來新廠區將伴隨新訂單量產而提升稼動率，營運動能可期。
宣德表示，去年 12 月營收主要是受惠組裝業務穩定增加、連接器客戶進入新產品週期及新事業體的網通產品量產出貨，全年營收突破 200 億元，並重新回到成長軌道。
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