中國2024年折疊手機出貨量占全球一半 但成長趨緩

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-10 16:12

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研究諮詢機構 Counterpoint 最新報告指出，中國 2024 年折疊螢幕手機出貨量，將占全球一半。不過，折疊手機顯示器在 2024 年第三季的年比出貨量首次出現下降，預計 2025 年的出貨量也將持續衰退。

自從折疊螢幕手機問世以來，中國折疊螢幕智慧型手機市場經歷了快速成長，但目前成長率正在放緩，與往年三位數的年成長率形成鮮明對比。

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Counterpoint 去年年底曾預計，2024 年中國折疊式螢幕手機出貨量將達 910 萬部，較去年同期成長 2%。為了吸引更多消費者並推動更廣泛的普及，創新且更具吸引力的使用情境將變得至關重要。

在折疊螢幕手機類別中，橫折式（大折疊）手機表現優於翻蓋式（小折疊）。這主要是因為其能提供更多樣化的使用場景，目前 OPPO 和 vivo 已停止生產翻蓋式手機。

不過，小米在去年 7 月推出的首款翻蓋手機 Mix Flip 卻受到市場歡迎。先前有通路人士分析，小米 Mix Flip 加單背後有多重原因。

一方面，OPPO、vivo 在今年暫時退出小折疊市場，華為和榮耀的小折疊產品銷量也不及預期，因此小米並未在首批做過於激進的備貨。

當前中國手機市場進入存量競爭格局，整個產業趨於飽和，換機週期加長。而折疊螢幕手機在便攜性和大螢幕之間存在著一定的矛盾，其使用場景相對有限，難以激發消費者強烈的購買慾望。