加州野火損失估計超過1350億美元 逾18萬人撤離家園

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-10 14:10

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根據 AccuWeather 的初步估計，持續肆虐洛杉磯大片地區的山林大火，造成了至少 1350 億美元的經濟損失，迫使超過 18 萬人撤離家園。

這家天氣預報媒體公司周四 (9 日) 表示，這已經是加州歷史上最嚴重的野火事件之一，造成的經濟損失在 1350 億美元至 1500 億美元之間，包括保險損失和未保險損失。這一估值較先前估計的 520 億美元至 570 億美元大幅上升。

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AccuWeather 首席氣象學家 Jonathan Porter 表示，這些快速移動的風勢助長的大火造成美國現代史上最昂貴的野火災害之一。這次野火災害造成的總損失和經濟損失可能達到加州年度 GDP 的近 4%。

AccuWeather 先前的估計為 520 億至 570 億美元。損失估計大幅上修是因為大火蔓延到聖塔莫尼卡到馬里布的地區，這裡是美國一些最昂貴的房地產所在地區。AccuWeather 指出，該地區的房屋中位數價格超過 200 萬美元。

至少有 5 人死亡，超過 18 萬人被下令疏散。強風使消防員難以作業，超過 10,000 棟建築物被毀，其中許多是房屋。

周三晚間，大火蔓延到標誌性的好萊塢大道上方的山丘。消防員持續努力控制其他四場主要火災：海岸附近的太平洋帕利塞德大火、聖蓋博山麓的伊頓大火、聖費爾南多谷北部的赫斯特大火，以及文圖拉縣附近聖費爾南多谷的肯尼思大火。

除了對居民、房屋和企業造成重大風險外，煙霧吸入和煙霧損害也將對旅遊業和健康產生負面影響。

AccuWeather 強調，其估計是初步的，因為大火仍在燃燒中。

據報導，許多太平洋帕利塞德的居民表示，他們沒有房屋保險，因為保險公司不再為這個高價位和高風險地區的房地產提供保險。