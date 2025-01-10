加州野火損失估計超過1350億美元 逾18萬人撤離家園
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-10 14:10
根據 AccuWeather 的初步估計，持續肆虐洛杉磯大片地區的山林大火，造成了至少 1350 億美元的經濟損失，迫使超過 18 萬人撤離家園。
這家天氣預報媒體公司周四 (9 日) 表示，這已經是加州歷史上最嚴重的野火事件之一，造成的經濟損失在 1350 億美元至 1500 億美元之間，包括保險損失和未保險損失。這一估值較先前估計的 520 億美元至 570 億美元大幅上升。
AccuWeather 首席氣象學家 Jonathan Porter 表示，這些快速移動的風勢助長的大火造成美國現代史上最昂貴的野火災害之一。這次野火災害造成的總損失和經濟損失可能達到加州年度 GDP 的近 4%。
AccuWeather 先前的估計為 520 億至 570 億美元。損失估計大幅上修是因為大火蔓延到聖塔莫尼卡到馬里布的地區，這裡是美國一些最昂貴的房地產所在地區。AccuWeather 指出，該地區的房屋中位數價格超過 200 萬美元。
至少有 5 人死亡，超過 18 萬人被下令疏散。強風使消防員難以作業，超過 10,000 棟建築物被毀，其中許多是房屋。
周三晚間，大火蔓延到標誌性的好萊塢大道上方的山丘。消防員持續努力控制其他四場主要火災：海岸附近的太平洋帕利塞德大火、聖蓋博山麓的伊頓大火、聖費爾南多谷北部的赫斯特大火，以及文圖拉縣附近聖費爾南多谷的肯尼思大火。
除了對居民、房屋和企業造成重大風險外，煙霧吸入和煙霧損害也將對旅遊業和健康產生負面影響。
AccuWeather 強調，其估計是初步的，因為大火仍在燃燒中。
據報導，許多太平洋帕利塞德的居民表示，他們沒有房屋保險，因為保險公司不再為這個高價位和高風險地區的房地產提供保險。
加州的 FAIR 計畫是一個由州政府支持的最後手段保險公司，旨在在個人無法從傳統保險公司購買保單時介入。截至 9 月 (即其財政年度結束)，FAIR 計畫的總曝險為 4580 億美元，比上一個財政年度末增長了 61.3%。在過去四個財政年度中，該計畫承保的住宅數量增長了 123%，而商業保單則增長了 161%。
- 供應風險與需求疲軟拉鋸 油價短線震盪
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 野火導致南加州7萬戶斷電 愛迪生國際股價暴跌逾10%
- 加州野火狂燒 18萬人撤離 拜登兒子豪宅被夷為平地
- 加州野火災損已達500億美元 川普砲轟都是「他」的錯
- 加州野火燒進好塢 千棟豪宅化為灰燼、明星淚崩避難
下一篇