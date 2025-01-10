馬斯克認輸了？坦言削減2兆美元聯邦支出太理想化

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-10 16:40

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去年 10 月 27 日，還沒有被美國候任總統川普任命為「政府效率部」主管的馬斯克，在大選拉票活動上放出豪言，宣布將讓美國聯邦政府開支削減 2 兆美元。

在美國現任總統拜登執政的 4 年中，共和黨為了要大幅削減開支與民主黨持續惡鬥，聯邦政府多次走到關門邊緣。馬斯克的豪言與共和黨的訴求完美契合。

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但馬斯克近日接受採訪時改口，承認削減 2 兆美元是一個理想化的目標。

馬斯克周三（8 日）在社交平台 X 與政治策略家 Mark Penn 進行了 34 分鐘的直播對話，當他被問到現在是否還認為削減 2 兆美元是一個現實的目標時，馬斯克回應稱，會爭取 2 兆美元，「這是最好的結果」。

但他指出，制定目標時會定得高一些，「如果我們爭取 2 兆，我們才有很好的機會實現 1 兆」。

當初馬斯克提出 2 兆目標時就引發質疑。美國預算分析人士指出，聯邦政府可自由支配的預算只有 1.7 兆美元，其中一半通常用於國防開支。在不對國防開支動手的情況下，馬斯克需要對醫保、社保等得到選民支持的項目下手。

雖然承認 2 兆目標過於理想化，但馬斯克依然認為自己能幫助川普取得「史詩般的成果」。

他表示，如果能將美國的預算赤字從 2 兆美元降至 1 兆，「釋放經濟，以獲得新增長，商品和服務的產出能跟上貨幣供應增加的速度，那麼就不會有通貨膨脹。我認為這將是史詩般的成果」。

美國財政部的數據顯示，2024 財年的預算赤字增至 1.833 兆美元，寫下最高紀錄（不含新冠肺炎疫情時期）。

但馬斯克並沒有在採訪中透露具體削減目標，僅表示將非常有針對性。去年底，馬斯克公布了一系列削減開支計畫，包括大規模裁減聯邦機關、用取消遠程辦公迫使聯邦僱員主動辭職。