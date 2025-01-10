加州野火狂燒 18萬人撤離 拜登兒子豪宅被夷為平地

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-10 08:40

‌



美國總統拜登周三（8 日）在加州野火簡報會上提及，兒子韓特租住的豪宅也在過火範圍內，周二收到通知稱房子可能燒毀了，也有可能還在。

聽聞這一消息的媒體記者，第一時間衝進火災後的廢墟，用現場照片告訴美國總統——房子不幸被燒毀了。據《每日郵報》周三報導，現場只剩兩根煙囪矗立。

‌



韓特居住的房屋估價約 420 萬美元，是他用來畫畫的場所，他以每月 1.58 萬美元的價格租下這套房子。臨近另一棟屋子也被燒毀，由美國特勤局韓特保護小組租用，每月花費 1.6 萬美元，全額由納稅人支付。

演員比利 · 克里斯托、安東尼 · 霍普金斯、曼迪 · 摩爾和社交名媛帕里斯 · 希爾頓等人的房子也被燒毀。好萊塢山附近的火災一度燒到了杜比劇院（奧斯卡獎頒獎禮舉辦地）、TCL 中國戲院所在街區附近 1 英里的地方。

洛杉磯縣警長 Robert Luna 周四表示，目前已經有 18 萬人被下達撤離命令，另外還有 20 萬居民處於撤離警告狀態下，這意味著他們至少得做好逃命準備。

目前官方給出的死亡人數依然是 5 人，但 Luna 說，這個數字很有可能會增加，因為有些受影響地區看起來像「被轟炸過一樣」。

目前過火面積均超過 1 萬英畝的「帕里賽德」火情（Palisades Fire）和「伊頓」火情（Eaton Fire），仍處於「0% 控制」狀態。

摩根大通預估，這次加州野火造成的經濟損失在 24 小時內已經翻倍至 500 億美元，其中受保損失可能超過 200 億美元——已經達到之前最昂貴火災（2018 年坎普大火）的兩倍，實際數字會隨著撲滅火災的時間延後而增長。

摩根大通預測，面臨燒毀風險的房屋數量達到 1.5 萬幢。