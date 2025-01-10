加州野火燒進好塢 千棟豪宅化為灰燼、明星淚崩避難

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-10 11:01

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加州洛杉磯野火蔓延至好萊塢大道上方山丘，千棟豪宅被燒毀，拜登兒子、多名好萊塢明星淪為受災戶，奧斯卡入圍名單也延後至 19 日公布。

明星、名流的聚集地「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）也成為野火肆虐的地區，超過千棟價值上百萬美元的豪宅，被無情大火吞噬燒毀。

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知名影星班艾弗列克（Ben Affleck）被民眾目擊狼狽開車逃離現場迅速前往前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）家中。

曾榮獲艾美獎（Emmy Awards）的男星詹姆斯伍德（James Woods）接受電視採訪時說出自己逃離大火的經歷，「前一天還在游泳池游泳，隔天一切都沒了」。

美國名媛芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton）在電視直播中看著她位在馬利布（Malibu）的濱海豪宅被燒得精光，她表示自己「心碎程度難以言喻」。

就連拜登兒子 Hunter Biden 位於加州馬里布、租金近 2 萬美元的住宅，也在野火中被燒光。

目前附近比弗利山莊的豪華飯店擠滿了因山火爆發緊急撤離家園的富豪，比弗利山莊酒店、比弗利山莊四季酒店、半島酒店、華爾道夫酒店等幾家頂級酒店，房費高達每晚 700 美元，都被訂個精光。

由於山火肆虐，奧斯卡主辦單位美國影藝學院不少會員受到影響，決議將入圍名單投票延長兩天，原定 17 日（週五）揭曉入圍者，也將延後到本月 19 日舉行。