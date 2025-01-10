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鉅亨速報

營收速報 - 新纖(1409)12月營收46.75億元年增率高達40.1％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 12:15


新纖(1409-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣46.75億元，年增率40.1%，月增率20.61%。

今年1-12月累計營收為460.72億元，累計年增率16.6%。

最新價為14.4元，近5日股價下跌-2.39%，相關紡織纖維下跌-1.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2032 張
  • 外資買賣超：-2010 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 46.75億 40% 21%
24/11 38.76億 22% 10%
24/10 35.17億 8% -6%
24/9 37.51億 -2% -3%
24/8 38.69億 3% -2%
24/7 39.65億 19% 5%

新纖(1409-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收新纖

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