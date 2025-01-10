營收速報 - 新纖(1409)12月營收46.75億元年增率高達40.1％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 12:15
今年1-12月累計營收為460.72億元，累計年增率16.6%。
最新價為14.4元，近5日股價下跌-2.39%，相關紡織纖維下跌-1.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2032 張
- 外資買賣超：-2010 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|46.75億
|40%
|21%
|24/11
|38.76億
|22%
|10%
|24/10
|35.17億
|8%
|-6%
|24/9
|37.51億
|-2%
|-3%
|24/8
|38.69億
|3%
|-2%
|24/7
|39.65億
|19%
|5%
新纖(1409-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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