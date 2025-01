李開復：今年大模型公司將迎來商業模式的「靈魂拷問」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-10 14:26

大模型創業公司零一萬物創辦人李開復最新表示,大模型公司今年將迎來商業模式的「靈魂拷問」,這位創新工廠董事長兼執行長並以 5 點總結 2024 年中國大模型產業發展,第一是行業瞬息萬變,其次是 Scaling Law 效能放緩,第三是模型推理成本大降,第四是國內 to C 太卷了,最後是國內 to B 有希望。

李開復指出,在 to C 方面,國外使用者付費的習慣很好,但在中國比較難賺錢,有可能越燒越賠,大廠也在 to C 方面大大發力,這不是一家創業公司能去參與競爭的。所以,零一萬物在國內的 to C 策略是先在國外打造出好的產品,再回到國內去推,期待那時推出的是可收費、可賺錢的產品。

他表示,去年零一萬物嘗試做了一個 to C 應用後,發現這個領域很卷、獲客成本很貴,加上同質化競爭嚴重,也無法收費,便立刻做出先在海外試行 to C 的決策,因考慮到一個 to C 產品要健康成長,要做中等規模的投放嘗試之後,去看使用者流量能不能達到產生「自來水」效果,不能的話就意味著這個產品需要大量花錢買使用者,買來也可能會看到使用者大量流失。

在 to B 領域,零一萬物剛成立時,更多是看國內和國外的 to C,後來覺得做國內的 to B 雖然很卷、挑戰很大,但國內有一些龍頭企業開始看到大模型所帶來的巨大價值,它們的應用場景不是調用 API 或者做個招標就可以解決的,而是要深度和大模型公司合作才能創造出價值。

目前,零一萬物跟國內法律、遊戲、電商等行業的龍頭企業一起進行深度定製 to B 大模型解決方案,從而為企業帶來顯而易見的降本增效,這些企業也就有動力去繼續推動。 這和國外 to B 做法不太一樣,國外很多大企業就是拿開源(模型)微調,或者是調用 API,但商業價值是需要企業和懂大模型的合作夥伴一起協作,針對降本增效的目標去制定很清晰的 KPI。

李開復認為,企業家現今應關注的不是用 AI 做個小專案、做個客服去省點錢,而是試著用大模型改造自身重要業務,甚至核心業務,當然改造的時候一定要用行業領先的大模型。此外,大模型公司現在也進入到一個證明商業價值的狀態。

李開復還說,大模型產業現已加速至「靈魂拷問」階段,每家大模型公司都需要回答有沒有能賺錢商業模式的問題,大模型的市場變化都是加速的。

此外,他並指出,大模型行業將告別同質化,並稱 OpenAI 雖然還是全球領跑者,但現在中國的大模型能力也在快速成長,要超過 OpenAI 雖不容易,但很可能仍保持半年左右的「技術時間差」。

李開復也說,中國大模型創業公司已出現發展路徑分歧,今年將迎來洗牌,每家公司都會或主動或被動地找到自家商業落地點和公司的獨特性。純基座大模型的公司以後可能非常少,甚至只有兩三家,可能會在自有模型的基礎上,或在別人的模型上反覆運算。